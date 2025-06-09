Batman Hastanesi'nde Genel Anestezi ile Diş Tedavisi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Batman Hastanesi'nde Genel Anestezi ile Diş Tedavisi

Batman Hastanesi\'nde Genel Anestezi ile Diş Tedavisi
09.06.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

371 hasta, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde genel anestezi altında ücretsiz tedavi edildi.

BATMAN Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde son 1 yılda aralarında özel gereksinimli birey, çocuk ve doktor fobisi olan 371 hastanın lokal anesteziyle tedavisi yapılamayan kanal, dolgu, diş taşı temizleme, çürük tedavi, diş çekimi, protez, yirmilik diş ameliyatı gibi işlemleri genel anestezi ile tedavi edildi.

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde lokal anestezi ile yapılamayan işlemler için 2024 yılı Mayıs ayında genel anestezi ile tedavi hizmeti verilmeye başladı. Son 1 yılda aralarında özel gereksinimli birey, çocuk ve doktor fobisi olan 371 hastanın kanal, dolgu, diş taşı temizleme, çürük tedavi, diş çekimi, protez, yirmilik diş ameliyatı gibi işlemleri genel anestezi ile yapıldı. Hastane Başhekimi Masum Ekinci, genel anestezi ile hastanın ihtiyaç duyduğu tedaviyi tek seferde bitirerek taburcu edilebildiğini ifade ederek, "Hastanemiz 2024 yılı itibarıyla 'merkez' statüsünden 'hastane' statüsüne geçti. Merkez ile hastane arasındaki fark ise genel anestezi altında belirli işlemleri yapıp yapamamamızdır. Biz de 2024 Mayıs itibarıyla hastanemizde genel anestezi hizmeti vermeye başladık. Bu süre içerisinde yaklaşık olarak 371 hastamıza genel anestezi altında işlemler yaptık. Bu işlemler sadece çekim değil, bununla beraber kanal tedavisi, dolgu, diş taşı temizliği ve protez işlemleri, ayrıca 20 yaş dişi ameliyatı da yapıyoruz. Biz bu işlemleri bini aşkın sayıda yaptık. Çünkü biz bir hastamızı uyuttuğumuz zaman, bu hastamızın bütün tedavilerini bir kerede yapmak istiyoruz. Hasta uyutulduğu zaman, 3 kanal tedavisi varsa, 5 dolgusu varsa, diş temizliği varsa, diş çekimi varsa, bütün işlemleri bir kerede bitirerek taburcu edebiliyoruz" dedi.

'GENEL ANESTEZİ İLE HASTA AĞRI DUYMUYOR'

Genel anestezi ile hastanın ağrı duymadan tedavilerinin yapıldığını belirten Ekinci, "Bu işlemler uzun zamandır özel hastanelerde yapılıyor ve 100-150 bin lirayı aşkın tedavi masrafları çıkıyor. Tabii işlem sayısı arttıkça, bu rakam daha da büyüyor. Biz bu işlemleri tamamen halkımıza çok iyi koşullarda ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Vatandaşlarımız da bundan memnun olduklarını dile getiriyorlar. Hastanemizde şu an 2 ameliyathane odası, aktif olarak da 5 yatağımız mevcut. Hastalarımız tedavilerini olduktan sonra yataklı servise geçip, burada dinlendikten sonra taburcu ediliyorlar. Bazı hastalarımız çocuk, diş hekiminden korkuyor ve tedavi olmak istemiyorlar. Bazı hastalarımızın sistematik problemleri oluyor veya ağzını açamayan, uzun süre ağzını açık tutamayan hastalarımız oluyor. Özellikle bu tarz hastalarımızın normal lokal anestezi ile diş ünitesinde tedavi olması da mümkün olmuyor. Uyuttuğumuz zaman hastaya yaptığımız hiçbir işlemde hasta ağrı çekmiyor, asla ağrı hissetmiyor. Böylelikle biz hem o hastamızın tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz hem hastamız hiçbir şey hissetmemiş oluyor. Hastamız uyuduğu için doktor da işini rahat bir şekilde yapıyor. Genel anestezi altındaki sağlık hizmetlerimizle, çok yüksek standartlarda, en son teknoloji cihazlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Ekibimiz uzman hekimlerden oluşuyor" diye konuştu.

'TÜM İŞLEMLERİMİZİ ÜCRETSİZ YAPTIK'

Hastanede diş tedavisi olan 4,5 yaşındaki Defne'nin ablası Esra Sezgin, "Kardeşimin diş çürükleri ve diş ağrıları vardı. Bu yüzden buraya geldik. Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başvurduk. Genel anestezi eşliğinde diş tedavisinin yapılabileceğini öğrendik. Gerekli tetkikler yapıldı. Kardeşimi işleme aldılar. İşlem yarım saat kadar sürdü. İşlemden yarım saat sonra kardeşim kendine geldi. Şu an gayet iyi. Diş ağrısı da geçmiş durumda. Artık rahatça gülümseyebilecek. Kardeşim küçük olduğu için tedavilere müsaade etmiyordu. O yüzden genel anestezi eşliğinde işlem yapmayı tercih ettik. Kendisine 2 dolgu, 1 de kanal işlemi yapıldı. Diş taşları temizlendi. Çürükleri vardı, onlar temizlendi. Şu an gayet iyi durumda. Çok daha sağlıklı. Ağrıları da geçti. Bu tür işlemler dışarıda çok pahalıya denk geliyor. Burada, devlet hastanesinde ücret ödemeden, ücretsiz bir şekilde tüm işlemlerimizi yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Diş Sağlığı, Anestezi, Hastane, Batman, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Batman Hastanesi'nde Genel Anestezi ile Diş Tedavisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar Bartın'da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Bilecik’te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı Bilecik'te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan’ın cansız bedeni bulundu Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu

12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
19:49
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı!
19:27
Morata neden İspanya Milli Takımı’nda oynamıyor Fuente’den açıklama
Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama
19:12
Arda Turan Shakhtar Donetsk’e milli golcüyü istiyor
Arda Turan Shakhtar Donetsk'e milli golcüyü istiyor
19:02
Herkes merak ediyordu Osimhen, Al Hilal’in teklifine son kararını verdi
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi
18:16
Görüntüler mide bulandırdı Adana’da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
18:14
Inter’de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 14:08:44. #7.13#
SON DAKİKA: Batman Hastanesi'nde Genel Anestezi ile Diş Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.