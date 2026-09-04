Bayburt Devlet Hastanesi'nde ağustosta 53 bin 225 hasta muayene edildi - Son Dakika
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde ağustosta 53 bin 225 hasta muayene edildi

Bayburt Devlet Hastanesi\'nde ağustosta 53 bin 225 hasta muayene edildi
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde ağustos ayında toplam 53 bin 225 hasta muayene edildi, bu sayı temmuz ayına göre 851 azaldı. Acil servis başvuruları ise 2 bin 535 artışla 19 bin 230'a yükselirken, aynı dönemde 388 ameliyat gerçekleştirildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) ağustos ayında 53 bin 225 hasta muayene edildi. Temmuz ayında 54 bin 76 hastanın muayene olduğu hastanede, ağustos ayında bu sayı 851 azaldı. Aynı dönemde acil serviste 19 bin 230 hastaya sağlık hizmeti verilirken, 388 ameliyat gerçekleştirildi.

Hastane verilerine göre, ağustos ayında MHRS üzerinden randevulu 14 bin 150, MHRS dışı ayaktan 19 bin 845 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 53 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Acil servis başvuruları temmuz ayına göre arttı. Temmuz ayında 16 bin 695 olan acil servis hasta sayısı, ağustosta 2 bin 535 artarak 19 bin 230'a yükseldi. Ameliyat sayısı da temmuz ayında 309'dan ağustos ayında 388'e çıkarak 79 arttı.

1-31 Ağustos tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: 411

Anestezi polikliniği: 337

Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 664

Cildiye polikliniği: 893

Çocuk cerrahisi: 436

Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 884

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 205

Enfeksiyon hastalıkları: 714

Fizik tedavi polikliniği: 2 bin 118

Genel cerrahi polikliniği: Bin 960

Göğüs hastalıkları polikliniği: 723

Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 740

İç hastalıkları polikliniği: 3 bin 251

Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 726

Kalp damar cerrahisi: 521

Kardiyoloji polikliniği: Bin 802

Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 305

Nöroloji polikliniği: 2 bin 13

Ortopedi polikliniği: 3 bin 102

Plastik cerrahi polikliniği: 211

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 462

Sigara bırakma polikliniği: 9

Üroloji polikliniği: Bin 517

Acil servis: 19 bin 230

Hastanede aynı dönemde 388 ameliyat ve 80 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 102 endoskopi, 50 kolonoskopi ve 67 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 32 oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bayburt Devlet Hastanesi'nde ağustosta 53 bin 225 hasta muayene edildi - Son Dakika

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