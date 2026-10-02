Bayburt Devlet Hastanesinde eylülde hasta sayısı 3 bin 874 azalarak 49 bin 351 oldu

Bayburt Devlet Hastanesinde eylülde hasta sayısı 3 bin 874 azalarak 49 bin 351 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Devlet Hastanesine 1-30 Eylül'de toplam 49 bin 351 ayaktan hasta başvurdu. Ağustos'a göre bu sayı 3 bin 874 azalırken, 340 ameliyat yapıldı ve acil serviste 15 bin 754 hastaya hizmet verildi.
Bayburt Devlet Hastanesinde eylül ayında 49 bin 351 hasta muayene edildi. Ağustos ayında 53 bin 225 hastanın başvurduğu hastanede, eylül ayında bu sayı 3 bin 874 azaldı. Aynı dönemde hastanede 340 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 15 bin 754 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Hastane verilerine göre, eylül ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu 14 bin 271, MHRS dışı ayaktan 19 bin 326 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 49 bin 351 olarak kayıtlara geçti.
Ağustos ayında 19 bin 230 olan acil servis hasta sayısı, eylül ayında 15 bin 754 olarak gerçekleşti. Buna karşılık ameliyat sayısı ağustostaki 388'den eylül ayında 340'a geriledi.
1-30 Eylül tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:
Uzman aile hekimliği: 3
Anestezi polikliniği: 285
Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 372
Cildiye polikliniği: Bin 134
Çocuk cerrahisi: 405
Çocuk hastalıkları polikliniği: 3 bin 57
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 75
Enfeksiyon hastalıkları: 568
Fizik tedavi polikliniği: Bin 959
Genel cerrahi polikliniği: Bin 747
Göğüs hastalıkları polikliniği: 819
Göz hastalıkları polikliniği: 3 bin 675
İç hastalıkları polikliniği: 3 bin 974
Kadın hastalıkları polikliniği: Bin 892
Kalp damar cerrahisi: 234
Kardiyoloji polikliniği: Bin 643
Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 95
Nöroloji polikliniği: 2 bin 193
Ortopedi polikliniği: 3 bin 75
Plastik cerrahi polikliniği: 227
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 534
Sigara bırakma polikliniği: 4
Üroloji polikliniği: Bin 630
Acil servis: 15 bin 754
Hastanede aynı dönemde 340 ameliyat ve 111 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 65 endoskopi, 23 kolonoskopi ve 44 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 26 oldu.
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