Bayburt Devlet Hastanesinde eylülde hasta sayısı 3 bin 874 azalarak 49 bin 351 oldu - Son Dakika
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Bayburt Devlet Hastanesinde eylülde hasta sayısı 3 bin 874 azalarak 49 bin 351 oldu

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Bayburt Devlet Hastanesinde eylülde hasta sayısı 3 bin 874 azalarak 49 bin 351 oldu
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Bayburt Devlet Hastanesine 1-30 Eylül'de toplam 49 bin 351 ayaktan hasta başvurdu. Ağustos'a göre bu sayı 3 bin 874 azalırken, 340 ameliyat yapıldı ve acil serviste 15 bin 754 hastaya hizmet verildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde eylül ayında 49 bin 351 hasta muayene edildi. Ağustos ayında 53 bin 225 hastanın başvurduğu hastanede, eylül ayında bu sayı 3 bin 874 azaldı. Aynı dönemde hastanede 340 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 15 bin 754 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Hastane verilerine göre, eylül ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu 14 bin 271, MHRS dışı ayaktan 19 bin 326 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 49 bin 351 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında 19 bin 230 olan acil servis hasta sayısı, eylül ayında 15 bin 754 olarak gerçekleşti. Buna karşılık ameliyat sayısı ağustostaki 388'den eylül ayında 340'a geriledi.

1-30 Eylül tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: 3

Anestezi polikliniği: 285

Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 372

Cildiye polikliniği: Bin 134

Çocuk cerrahisi: 405

Çocuk hastalıkları polikliniği: 3 bin 57

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 75

Enfeksiyon hastalıkları: 568

Fizik tedavi polikliniği: Bin 959

Genel cerrahi polikliniği: Bin 747

Göğüs hastalıkları polikliniği: 819

Göz hastalıkları polikliniği: 3 bin 675

İç hastalıkları polikliniği: 3 bin 974

Kadın hastalıkları polikliniği: Bin 892

Kalp damar cerrahisi: 234

Kardiyoloji polikliniği: Bin 643

Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 95

Nöroloji polikliniği: 2 bin 193

Ortopedi polikliniği: 3 bin 75

Plastik cerrahi polikliniği: 227

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 534

Sigara bırakma polikliniği: 4

Üroloji polikliniği: Bin 630

Acil servis: 15 bin 754

Hastanede aynı dönemde 340 ameliyat ve 111 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 65 endoskopi, 23 kolonoskopi ve 44 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 26 oldu.

Kaynak: İHA
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