Bayburt'ta 'Gebe Okulu' eğitimiyle anne adayları bilinçli doğuma hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta 'Gebe Okulu' eğitimiyle anne adayları bilinçli doğuma hazırlanıyor

Bayburt\'ta \'Gebe Okulu\' eğitimiyle anne adayları bilinçli doğuma hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta anne adayları ile doğumda kendilerine eşlik edecek yakınlarına yönelik 'Gebe Okulu' eğitimi düzenlendi. Eğitimde gebelik, normal doğum, ağrı yönetimi, tehlike işaretleri ve yenidoğan bakımı gibi konular ele alınarak annelik sürecine uyum desteği sağlandı.

Bayburt'ta anne adayları ile gebelik ve doğum sürecinde kendilerine eşlik edecek yakınlarına yönelik 'Gebe Okulu' eğitimi düzenlendi. Eğitimde gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin süreçler, normal doğum, ağrı yönetimi, tehlike işaretleri ve yenidoğan bakımı gibi konular ele alındı.

Eğitimde, anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine daha bilinçli hazırlanmaları amaçlandı. Program kapsamında gebeliğin fizyolojik ve psikolojik değişimleri, doğumun evreleri, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri ile eş ve yakınların desteğinin önemi üzerinde duruldu.

Eğitimde gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanabilecek sorunlar ile erken tanının önemi ele alınırken, gebelikte tehlike işaretleri ve acil durumlarda izlenecek yollar da aktarıldı. Normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ile doğum sonrasında görülebilecek tehlike belirtileri hakkında da katılımcılara bilgiler sunuldu.

Gebe okulu eğitimlerinde anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlere ilişkin bilgilerini güncellemeleri, bilinçli doğuma hazırlanmaları ve annelik sürecindeki yeni rollerine uyum sağlamaları destekleniyor. Eğitimlerde ayrıca doğum sonrasında yenidoğan bakımı ve sağlıklı yaşam konularına yönelik bilgiler paylaşılıyor.

Kaynak: İHA

Normal Doğum, Yenidoğan, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta 'Gebe Okulu' eğitimiyle anne adayları bilinçli doğuma hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Evlenecek gençlere yüzde 40’a varan indirim desteği Projeye katılan firma sayısı arttı Evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim desteği! Projeye katılan firma sayısı arttı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı

10:19
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar Gökhan Kırdar’la “Cendere“ şovu
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la "Cendere" şovu
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 10:30:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 'Gebe Okulu' eğitimiyle anne adayları bilinçli doğuma hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement