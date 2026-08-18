Bayburt'ta Normal Doğum Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Normal Doğum Destek Toplantısı

Bayburt\'ta Normal Doğum Destek Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğum için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bayburt'ta primer sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin iş birliğinde düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim başkanlık etti. Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Köroğlu, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, Başkan Yardımcısı Emre Turan, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, hastane yöneticileri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, doğumhane sorumlusu, TSM başkanları ile gebe bilgilendirme sınıflarında görev yapan ebe ve koordinatör ebeler katıldı.

Toplantıda, Bayburt'taki primer sezaryen oranları değerlendirilirken normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığının korunması, gebelerin doğru ve zamanında bilgilendirilmesi ile gebe bilgilendirme sınıflarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Sağlık çalışanları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların da değerlendirildiği toplantıda, primer sezaryen oranlarının azaltılması amacıyla saha uygulamalarının geliştirilmesi, gebelik dönemindeki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve doğum hizmetlerinde kurumlar arası iş birliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Toplantıda, anne ve bebek sağlığını önceleyen, kanıta dayalı, güvenli ve nitelikli doğum hizmetlerinin geliştirilmesi ile normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün, anne ve bebek sağlığının korunması, güvenli doğum hizmetlerinin geliştirilmesi ve normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalarını ilgili kurum ve sağlık çalışanlarıyla birlikte sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Normal Doğum, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Normal Doğum Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:41
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya’ya bir şok da eski sevgilisinden
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:59:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Normal Doğum Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.