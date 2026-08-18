Bayburt\'ta Normal Doğum Destek Toplantısı

Bayburt'ta primer sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin iş birliğinde düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim başkanlık etti. Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Köroğlu, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, Başkan Yardımcısı Emre Turan, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, hastane yöneticileri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, doğumhane sorumlusu, TSM başkanları ile gebe bilgilendirme sınıflarında görev yapan ebe ve koordinatör ebeler katıldı.

Toplantıda, Bayburt'taki primer sezaryen oranları değerlendirilirken normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığının korunması, gebelerin doğru ve zamanında bilgilendirilmesi ile gebe bilgilendirme sınıflarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Sağlık çalışanları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların da değerlendirildiği toplantıda, primer sezaryen oranlarının azaltılması amacıyla saha uygulamalarının geliştirilmesi, gebelik dönemindeki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve doğum hizmetlerinde kurumlar arası iş birliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Toplantıda, anne ve bebek sağlığını önceleyen, kanıta dayalı, güvenli ve nitelikli doğum hizmetlerinin geliştirilmesi ile normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün, anne ve bebek sağlığının korunması, güvenli doğum hizmetlerinin geliştirilmesi ve normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalarını ilgili kurum ve sağlık çalışanlarıyla birlikte sürdüreceği bildirildi.