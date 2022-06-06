Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu - Son Dakika
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Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu

06.06.2022 12:36

Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu Medical Park Gaziantep Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan 60 yaşındaki Osman Yıldız 3 günde ayaklandı.

Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu

GAZİANTEP - Medical Park Gaziantep Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan 60 yaşındaki Osman Yıldız 3 günde ayaklandı. Normalinden çok daha küçük bir kesik atılan Yıldız, 3 gün süren başarılı ameliyat ve tedavi sürecinin sonunda taburcu edildi.

Bölgede başarılı ameliyatlarla ve sunduğu yenilikçi hizmetlerle adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi başarılı bir ameliyata daha imza attı. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle Medical Park Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem'e başvuran 60 yaşındaki Osman Yıldız'a yapılan tetkikler sonucu kalp damarlarının tıkalı olduğu ve baybas ameliyatı olması gerektiği tanısı konuldu. Açık kalp ameliyatından korkan hasta ikna edilerek yeni bir teknikle baybas ameliyatı yapıldı. Yeni teknikle, hastanın göğüs kafesi açılmadan sol meme üstünden yaklaşık 5-6 santimlik bir kesi yapılarak bacağa da hiç bıçak vurulmadan endoskopik yolla damar çıkarılarak tıkalı olan damarla değiştirildi. Başarılı geçen bu teknikle hasta 3. Gün yürüyerek hastaneden taburcu oldu.

"Meme altında 5-6 santim kesiyle göğüs kafesini hiç açmadık"

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, ameliyat tekniği ile ilgili bilgi paylaşarak, "60 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle bize başvurdu. Anjiyo da tıkalı damarların açılamayacağı kararı verilince ameliyat olması gerektiği söylendi. Fakat hastamız ameliyat olmaktan korkuyordu çünkü eski klasik yöntemle göğüs kafesi yukarıdan aşağıya doğru yaklaşık 15-20 santim açılıyordu. Bacağından uzun bir kesik yapılarak damar çıkartılıyordu. Hasta bu endişelerle ameliyat olmak istemiyordu. Fakat hastaya yeni tekniklerle ameliyatı anlattım. Hastanın göğüs kafesi açılmadan sol meme üstünden yaklaşık 5-6 santimlik bir kesi yapılarak bacağa da hiç bıçak vurulmadan endoskopik yolla damar çıkarılarak tıkalı olan damarla değiştirebileceğimi anlattığımda hasta buna ikna oldu" dedi.

"Ameliyatın 3. günü hastamızı taburcu ediyoruz"

Hastanın ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildiğini ifade eden Prof. Dr. İyem, "Hastamızı başarılı bir şekilde ameliyat ettik. 5 saat sonra hastamız uyandı ve servise alındı. Yaklaşık 24 saat sonra hastamız yemeye içmeye başladı dolaşmaya başladı. 3. Gün hastamız kıyafetlerini giydi evine gidecek" şeklinde konuştu.

"Aileme taburcu oluyorum dediğimde çok şaşırdılar"

Taburcu olacağını ailesine söylediğinde çok şaşırdıklarını ifade eden Osman Yıldız, "Hikmet İyem hocama bir arkadaşımın vasıtasıyla geldim. Arkadaşımın da babasını ameliyat etmiş çok övdü bende buraya geldim. Çok memnun kaldım hem hastaneden, hem hastane personelinden hem de doktorlarından çok memnun kaldım. Şuan kendimi ameliyat olmuş gibi hissetmiyorum. Daha önce bana açık ameliyat olman gerekli dediler ben korktum. Çünkü açık ameliyat olanları görüyordum çöküyorlardı. Aileme taburcu oluyorum dediğimde çok şaşırdılar ne çabuk dediler. Kendimi şuan çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

Taburcu olan Osman Yıldız hastaneye, doktorlara ve personellere teşekkür etti.

Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu
Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu
Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu
Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu

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Kaynak: İHA

Medical Park, Gaziantep, Ameliyat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu - Son Dakika

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