Bayramda Sağlık Risklerine Dikkat!

26.05.2026 09:33
Uzmanlar, bayram ve tatil dönemlerinde hareketsizlik ve beslenme değişikliklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayram ve uzun tatil dönemlerinde özellikle yolculuk, beslenme değişiklikleri ve hareketsizlik nedeniyle önemli sağlık risklerinin göz ardı edilebildiğini belirten uzmanlar, sağlıklı bir tatil geçirmek için uyarılarda bulundu.

Uzun tatil sürelerinde bazı sinsi sağlık problemlerinin kendisini ortaya çıkartmadığı ya da vatandaşlar tarafından ihmal edildiği dönemler olabildiğini ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Ömer Jaradat, özellikle uzun yolculuklarda hareketsizliğin ciddi riskler ortaya çıkartabileceğini söyledi. Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Ömer Jaradat, "Uzun tatiller aslında sağlık sorunlarının özellikle bazı sinsi sağlık problemlerinin göz ardı edildiği dönemlerdir. Yani bunlar birkaç şekilde sıralanabilir. İlk olarak bu uzun tatil döneminde uzun mesafelerce memlekete gitmek için veya tatile gitmek için tabii yollarda olan vatandaşlarımız olacak. Tabii bu noktada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Hareketsiz uzun süren, saatler boyunca süren yolculuklarda özellikle kronik hastalığı olan bireylerde bacaklarda ve uyluklarda oradaki damarlarda pıhtı oluşma riski söz konusu olabilir. Bu noktada da tabii ki vatandaşlarımızın 2-3 saatlik sürüş süreleriyle beraber mola vermelerini, özellikle bu mola dönemlerini aktif olarak kullanmalarını yani bacaklarını hareket ettirerek geçirmelerini şiddetle tavsiye ederiz" dedi.

"Kalp krizi bayram veya tatil dinlemez"

Göğüs ağrısı ve baskı hissi gibi şikayetlerin önemsenmesi gerektiğine dikkat çeken Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Jaradat, "Kalp krizi bayram veya tatil dinlemez. Her zaman riski aynıdır ancak şöyle bir durum söz konusu, özellikle kronik hastalığı olan yaşlı hastalarımız, tansiyon ve diyabet ve bilinen kalp hastalığı olan hastalarımızda yine bayram geldi diye bu tarz semptomlar yani göğüs ağrısı gibi baskı tarzında göğüs ağrılarının olması veya 'göğsüme fil oturuyormuşçasına' bir baskı hissi gibi ifadeler söz konusu olursa bu tarz ağrılar olduğu takdirde bunlar önemlidir, göz ardı edilmemelidir" şeklinde konuştu.

Felç belirtilerine dikkat

Bayram döneminde artan et ve tuz tüketimi, sıcak hava ve yetersiz sıvı alımının da riskleri artırabileceğini dile getiren Dr. Ömer Jaradat, "Bayramda artmış bir et tüketimi söz konusu olacak. Artmış bir tuz tüketimi olabilir. Havalar sıcak, yetersiz sıvı alımı söz konusu olabilir ve tabii ki kurbanın işleminin kendisi, kesim işleminin kendisi de tabii ki belirli bir efor gerektiren bir işlem. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda tabii ki özellikle riskli hastalarımızda, yaşlı hastalarımızda dakikalar içerisinde gelişen ve tamamen çözülse bile önemli olabilen işte yüzün bir yarısında kayma veya ani olarak tek bir kolda, bacakta ani güçsüzlükler, konuşmada peltekleşme, konuşulanları anlayamama gibi durumlar bunlar felç belirtileri olabilir ve tabii ki bunlar önem arz etmektedir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

