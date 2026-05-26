Bayramda Sağlıklı Beslenmenin Önemi

26.05.2026 09:28
Diyetisyen Meral Tansu Ayışık, bayramda dengeli beslenmenin mide sağlığı ve kilo kontrolü için kritik olduğunu belirtti.

Bayram döneminde yapılan küçük beslenme hatalarının mide problemleri, hazımsızlık ve kilo artışına neden olabileceğini belirten Diyetisyen Meral Tansu Ayışık, " Kurban Bayramı'nda hem geleneklerimizi yaşatmak hem de sağlıklı beslenmek mümkündür. Bayram sofraları bereketli olduğu kadar dikkat de gerektirir. Önemli olan aşırıya kaçmadan dengeli beslenebilmektir" dedi.

Kurban Bayramı'nda artan et tüketiminin sindirim sistemi, kalp-damar sağlığı ve kilo kontrolü açısından bazı riskleri beraberinde getirebildiğine dikkat çeken Medical Park TEM Hastanesi'nden Diyetisyen Meral Tansu Ayışık, bayram sofralarında dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

"Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı"

Bayram sabahına hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini ifade eden Dyt. Ayışık, özellikle kahvaltıda kavurma tüketilmesinin sık yapılan hatalardan biri olduğunu söyledi.

Yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Dyt. Ayışık, "Etin sindirimi zor olabilir. Bu nedenle etlerin 12-24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.

"Etin pişirme yöntemi önemli"

Et tüketiminde porsiyon kadar pişirme yönteminin de önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Ayışık, "Izgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Kızartma ve aşırı yağlı tüketimden kaçınılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Dyt. Ayışık ayrıca et yemeklerinin yanında mutlaka sebze, salata ve yoğurt gibi destekleyici besinlerin bulunması gerektiğini belirterek lifli beslenmenin sindirim sistemini desteklediğini söyledi.

"Su tüketimi ihmal edilmemeli"

Bayram döneminde su tüketiminin azalmasının kabızlık ve sindirim problemlerine yol açabileceğine dikkat çeken Dyt. Ayışık, "Ana öğünlerden yaklaşık 15 dakika önce bir bardak su tüketmek sindirime yardımcı olabilir. Gün içerisinde en az 2 litre su içilmeli, ayrıca maden suyu tüketimi de destekleyici olabilir" dedi.

"Her tatlı ikramına 'evet' demeyin"

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlılara karşı ölçülü olunması gerektiğini söyleyen Dyt. Ayışık, "Her tatlı ikramına evet demek yerine sevilen tatlılardan küçük porsiyonlar tercih edilmelidir. Porsiyon kontrolü bayram döneminde oldukça önemlidir. Her şeyden biraz tüketilebilir ancak ölçülü olmak gerekir" diye konuştu.

"Bayramda hareket etmeyi unutmayın"

Fiziksel aktivitenin de ihmal edilmemesi gerektiğini anlatan Dyt. Ayışık, "Bayram boyunca her gün en az 20-30 dakikalık yürüyüş yapılması hem sindirim sistemine hem de kilo kontrolüne katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Meral Tansu Ayışık, bayram döneminin "kaçamak zamanı" değil, dengeyi koruma dönemi olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

