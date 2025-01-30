Bebeklerde Kalp Hastalıklarına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Bebeklerde Kalp Hastalıklarına Dikkat!

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Prof. Dr. Karakurt, kalp hastalıklarının erken belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

30.01.2025 11:46
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Bebeklerde kalp hastalıklarına dikkat, erken belirtileri tanıyın

Prof. Dr. Cemşit Karakurt: "Kalp sorunları bebeklerde geç fark edilebilir, erken müdahale şart"

ANTALYA - Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, bebeklerde bazı kalp hastalıklarının doğumdan hemen sonra fark edilemeyebileceğine dikkat çekerek, erken belirtilerin önemini vurguladı. Prof. Dr. Karakurt, "Genellikle birinci aydan sonra bu kalbinde delik olan çocuklarda bazen yenidoğan döneminde akciğere giden damarın basıncı yüksek olduğu için kan akışı soldan sağa çok fazla olmayabiliyor. Dolayısıyla eğer bebeklik döneminde sık zatürre geçiriyorsa, kilo alımında yetersizlik varsa, gelişimi iyi değilse, morarma gibi, sık nefes alıp verme gibi bir bulgu varsa ve sık bir şekilde hastanede yatışa neden olacak bir enfeksiyon geçiriyorsa, mutlaka bir kalp hastalığı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda ailelerin hızlı bir şekilde bir çocuk kardiyolojisi uzmanına başvurması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, mevsimsel enfeksiyonların çocuklar ve özellikle kalp hastalığı olan bebeklerde oluşturduğu ciddi risklere dikkat çekti. Prof. Dr. Karakurt, "Mevsim nedeniyle biraz enfeksiyonların yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu enfeksiyonlardan biri grip dediğimiz influenza, diğeri ise özellikle küçük bebeklerde sıkça görülen Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV). RSV, iki yaş altındaki bebeklerde genellikle alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor, bronşit veya zatürre (pnömoni) yapabiliyor ve bazen hastaneye yatışı gerektiren ağır tablolara neden olabiliyor" dedi.

"Eylül-Mart arasında koruma altına alıyoruz"

Kalp hastalığı olan bebeklerde bu enfeksiyonların çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Karakurt, "Eğer hastanın ciddi bir kalp sorunu varsa, bu bebekleri Eylül sonu itibariyle Mart ayına kadar aylık dozlarla koruma altına alıyoruz. Bu, yapabileceğimiz en önemli koruyucu önlemlerden biri" diye konuştu.

"El hijyeni ve havalandırma hayati önem taşıyor"

RSV ve grip gibi enfeksiyonlara karşı alınması gereken önlemlerden de bahseden Prof. Dr. Karakurt, şöyle devam etti:

"Özellikle bu bebeklerin bakımında el hijyeni çok önemli, ellerin sık sık yıkanması gerekiyor. Ayrıca odaların düzenli olarak havalandırılması gerekiyor. Eğer bebeğin okula giden bir kardeşi varsa, enfeksiyonun buradan bulaşmaması için çok dikkatli olunmalı. Gribal enfeksiyon belirtileri olan kişilerin bebeklere yaklaşırken özen göstermesi gerekiyor."

"Grip aşısı kalp ve akciğer hastası çocuklara öneriliyor"

Sonbahar döneminde grip aşısının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Karakurt, "Özellikle kalp ve akciğer hastalığı olan çocuklara Eylül ayından itibaren grip aşısı yapılmasını öneriyoruz, çocukları koruma amaçlı yapabileceğimiz en iyi yöntemlerden biri" şeklinde konuştu.

"Kalp hastalığı belirtilerine dikkat edin"

Bazı kalp hastalıklarının doğumdan hemen sonra fark edilemediğini belirten Prof. Dr. Karakurt, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Genellikle birinci aydan sonra bu kalbinde delik olan çocuklarda bazen yenidoğan döneminde akciğere giden damarın basıncı yüksek olduğu için kan akışı soldan sağa çok fazla olmayabiliyor. Dolayısıyla eğer bebeklik döneminde sık zatürre geçiriyorsa, kilo alımında yetersizlik varsa, gelişimi iyi değilse, morarma gibi, sık nefes alıp verme gibi bir bulgu varsa ve sık bir şekilde hastanede yatışa neden olacak bir enfeksiyon geçiriyorsa, mutlaka bir kalp hastalığı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda ailelerin hızlı bir şekilde bir çocuk kardiyolojisi uzmanına başvurması hayati önem taşıyor."

Kaynak: İHA

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