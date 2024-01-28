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Beyin ölümü gerçekleşen engelli kadının organları 3 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Beyin ölümü gerçekleşen engelli kadının organları 3 hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen engelli kadının organları 3 hastaya umut oldu Hatay'ın Payas ilçesinde solunum yetmezliğine bağlı beyin ölümü gerçekleşen engelli kadının organları 3 kişiye umut oldu.

28.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 10:07
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Beyin ölümü gerçekleşen engelli kadının organları 3 hastaya umut oldu

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde solunum yetmezliğine bağlı beyin ölümü gerçekleşen engelli kadının organları 3 kişiye umut oldu.

Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde yaşayan ve Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şefika Ateş'in 23 Ocak tarihinde solunum yetmezliği sebebiyle beyin ölümü gerçekleşti. Dörtyol Devlet Hastanesi organ nakli ekipleri, Ateş'in ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ekipler, Ateş'in ailesinin organ nakli kararının kabul etmesiyle süreci başlattı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen verici organ nakliyle Ateş'in karaciğeri ve 2 böbreği başarılı şekilde alındı. Alınan organlar zaman kaybetmeden farklı şehirlerde yaşayan 3 farklı insana nakledilmek üzere yola çıktı. Planlanan nakillerin gerçekleşmesiyle Ateş'in organları 3 insana umut olacak. Organ naklinin ardından Ateş'in cenazesi Payas ilçesi asri mezarlığına defnedildi.

"Hasta yakınları 'Canımız diğer hastalara can oldu' diyerek organ naklini kabul ettiler"

Gerçekleşen nakille birlikte 3 insanın hayat bulacağına dikkat çeken Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Müjde Ocak, organ naklinin ailesinin rızasıyla gerçekleştiğini söyleyerek "Hasta solunum yetmezliği şikayetiyle acil servise giriş yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarıyla organ nakli ekibimiz görüştü. Hasta yakınları 'Canımız diğer hastalara can oldu' diyerek organ naklini kabul ettiler. Hastanın organları 3 hastaya umut oldu" dedi.

"3 insanda bu organlarla yeni bir sürece tutunmuş oldular"

Uzman Doktor Elmas Hacısalihoğlu, bir böbreğin nakil sonrası çalışmaya başladığını belirterek "Bir karaciğer ve 2 böbreği 3 hayata umut oldu. Hatta bu gün itibariyle bir böbreğinde çalışmaya başladığı haberini aldık. Tabi buda bizim için sevindirici bir durum oldu. 3 insanda bu organlarla yeni bir sürece tutunmuş oldular. Bu konuda herkesin daha duyarlı olması daha doğru ve daha güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

Beyin ölümü gerçekleşen engelli kadının organları 3 hastaya umut oldu
Kaynak: İHA
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