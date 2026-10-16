Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meme kanseri farkındalık eğitimi verildi

Bilecik'te meme kanserine karşı farkındalık eğitimi verildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde erken teşhisin önemi anlatılırken, meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular, meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin bilgi verdi. Gebe Okulu Koordinatörü Emine Ayanoğlu ise kişisel meme muayenesinin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.

Daha önce meme kanseri geçiren hastane personeli Ayla Zengin de yaşadığı süreci paylaşarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.