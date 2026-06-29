Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Aile Hekimliği Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı.
Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK
Son Dakika › Sağlık › Bilecik Hastanesi'nde Yeni Doktor Ataması - Son Dakika
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