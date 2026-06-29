Bilecik Hastanesi\'nde Yeni Doktor Ataması

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Aile Hekimliği Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK