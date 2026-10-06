Bilecik\'te göz polikliniğinde Doç. Dr. Sabaner hasta kabul etmeye başladı

Bilecik'te göz polikliniğinde Doç. Dr. Sabaner hasta kabul etmeye başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner, hasta kabulüne başladı. Hastanede yeni doktor atamaları sürerken, eksik görülen polikliniklerde atamaların devam edeceği belirtildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner hasta kabulüne başladı.
Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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