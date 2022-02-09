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Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi - Son Dakika

Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi

09.02.2022 15:05

Bilecik'te son birkaç gündür binlerce kişi ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurmasının ardından Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekibi kente gönderdi.

Bilecik'te birkaç gündür yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetlerinden dolayı hastanelik oldu. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşan uzun kuyrukların ardından konuyla alakalı inceleme yapmak adına Sağlık Bakanlığı'nın 3 kişiden oluşan uzman ekibi kente geldi.

"SALGINLA İLGİLİ SONUCA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir yoğunluk var. İshal, kusma şikayetiyle vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunun önlemini aldık. Personel sayımızı arttırdık. Yeni gözlem alanları oluşturduk. Geçen hafta yaptığımız tetkiklerde içe suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Laboratuvarımız şu anda çalışıyor. Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara'ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye. Ayrıca bugün itibariyle 3 kişiden oluşan bir uzman ekip bakanlığımız tarafından ilimize görevlendirildi. Şu anda yoldalar. Onlar da gelecek. Detaylı çalışma yapacağız vakalar üzerinden olsun, tekrar su numuneleri alacağız. Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR HASTAMIZ HASTANEYE YATMADI"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, açıklamasının devamında, "Şu ana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Altında ne çıkacak bilemiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü bu tahlil sonuçları hemen çıkacak sonuçlar olmuyor. Bunlardan biz dışkı kültürüne de bakıyoruz. Tekrar tekrar su numunelerini de aldık. Onları da gönderdik. Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Ama arada yine vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi korona virüsle de alakalı söylemiştik bunu. Temizlik ve hijyen kurallarını özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hastalık hijyene dikkat etmemekten ortaya çıkıyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle arz ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi - Son Dakika
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