Bilecik'te mobil kanser tarama aracı vatandaşların ayağına gidiyor - Son Dakika

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen mobil kanser tarama aracının yaklaşık 4 ayda 422 kadına ulaştığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, mobil kanser tarama aracında mamografi çekimi, HPV/DNA testi ve gaitada gizli kan testi yapıldığı belirtildi.

Aracın faaliyete başladığı tarihten itibaren ilde faaliyet gösteren fabrikalar ile bazı köylerde toplam 822 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, "422 kadına mamografi çekilmiş, 155 kadına HPV/DNA testi yapılmış, 81 kişiye gaitada gizli kan testi verilmiştir. Mamografi tarama sonrası tanı alan 22 hasta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesindeki teşhis merkezlerine sevk edilmiş olup, 1 kişi meme kanser tanısı almıştır." ifadesi kullanıldı.