Bilecik'te mobil tarama aracı 2026'da 83 kadından 3'üne meme kanseri tanısı koydu - Son Dakika
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Bilecik'te mobil tarama aracı 2026'da 83 kadından 3'üne meme kanseri tanısı koydu

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Bilecik\'te mobil tarama aracı 2026\'da 83 kadından 3\'üne meme kanseri tanısı koydu
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama Aracıyla 2026 yılında yapılan mamografi taramalarında ileri tetkike yönlendirilen 83 kadından 3'üne meme kanseri tanısı konuldu. Aynı dönemde 2 bin 6 kişiye eğitim verilirken erken teşhis hedeflendi.

Bilecik'te Mobil Kanser Tarama Aracı erken teşhis için ilçe, ilçe köy, köy dolaşarak, bu yıl 3 kadına meme kanseri tanısı konuldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracı, vatandaşlara yerinde kanser tarama hizmeti sunmaya devam ediyor. 2026 yılında gerçekleştirilen mamografi taramaları sonucunda ileri tetkike yönlendirilen 83 kadından 3'üne meme kanseri tanısı konuldu.

"2 bin 6 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi"

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı konu hakkında yaptığı açıklamada, "14 Ekim 2021 tarihinde hizmete başlayan Mobil Kanser Tarama Aracı, Bilecik merkez başta olmak üzere ilçelerde, köylerde, fabrikalarda ve pazar alanlarında vatandaşların kanser tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. Özellikle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlara yerinde hizmet sunan araç, kanserin erken dönemde tespit edilmesine katkı sağlıyor. Mobil Kanser Tarama Aracı ile 2026 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 6 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi. Aynı dönemde bin 463 kadına mamografi çekimi, 284 kadına HPV-DNA testi uygulandı" dedi.

"10 bin 579 kadına mamografi çekimi yapıldı"

Damkacı açıklamasının devamında, "Ekim 2021'den bu yana il genelinde faaliyetlerini sürdüren Mobil Kanser Tarama Aracı ile toplam 15 bin 884 kişiye kanser farkındalık eğitimi verildi. Bu süreçte 10 bin 579 kadına mamografi çekimi, 2 bin 772 kadına HPV-DNA testi ve bin 53 kişiye gaitada gizli kan testi uygulandı. Gerçekleştirilen taramalar sonucunda toplam 718 kişi ileri tetkik amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, yapılan değerlendirmeler neticesinde 29 kişiye kanser tanısı konuldu. Mobil Kanser Tarama Aracı ile yürütülen çalışmalar sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması, kanser konusunda farkındalığın artırılması ve olası vakaların erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor. Kanser taramalarımızı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Kaynak: İHA
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