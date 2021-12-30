Üye Girişi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz" - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz"

30.12.2021 13:40

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz" Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte TURKOVAC aşısı olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz"

ANKARA - Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte TURKOVAC aşısı olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Aşı yerinde hafif bir ağrı, dün gece geçen hafif kas ağrıları oldu. Ama daha sonrasında sabah itibariyle hiç bir şey olmadığını ifade edebilirim" dedi.

TURKOVAC için yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac Faz-3A Rapel Doz Çalışması İdari Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, "Dün akşam ilk TURKOVAC aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptık. Onu müteakip olarak da aşı randevuları tüm şehir hastanelerinde açıldı. Dün itibariyle tüm şehir hastanelerimize aşıların transferi yapıldı. Bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde sabah itibariyle 50'nin üzerinde TURKOVAC aşısı yaptık. E-Nabız üzerinde yapılan başvurularda binin üzerinde kabul edilen randevu var. Gün içerisinde tüm şehir hastanelerimizde aşı uygulanmasına başlanacak. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep de katlanarak artıyor" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC aşısının tüm etkinlik ve güvenilirlik testlerini başarıyla geçtiğini kaydeden Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "DSÖ kriterlerine göre aşılara Acil Kullanım Onayı verebilmeniz için yeterli güvenlik ve etkinlik verisinin olması lazım. Şuan da devam eden çalışmalar ile ilgili etkinlik ve güvenilirliğe dair tüm evraklar zaten Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumuna sunuldu. TİTCK'da da bilim insanlarından oluşan bağımsız veri izleme komitesi bulunuyor. Burada da veriler değerlendirilir. Özellikle aşılarda güvenilirlik çok önemlidir aşılarda istenmeyen ciddi bir yan etki ile karşılaşılıp karşılaşılmadığı bağımsız bilim insanlarınca incelenir. Bağımsız bilim insanları gerekli kriterleri karşıladığı takdirde Acil Kullanım Onayı veriliyor. Burada da süreç bu şekilde işletilmiştir" şeklinde konuştu.

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte TURKOVAC aşısı olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz. Bizler de dün akşam aşımızı olduk. Size aşı ile ilgili bireysel olarak bizde ne yaşandığını bahsedebilirim. Aşı yerinde hafif bir ağrı, dün gece geçen hafif kas ağrıları oldu. Ama daha sonrasında sabah itibariyle hiç bir şey olmadığını ifade edebilirim. Tabi bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o ilgiyi görüyoruz bu çok değerli. TURKOVAC ile ülkemiz adına çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, TURKOVAC, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: 'Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz' - Son Dakika


Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı         
13:47
Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum..         
13:28
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: "Kendi aşımızı üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement