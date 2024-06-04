Bingöl'de 1 yıl içinde 950 öğretmen ve personel Heimlich manevrası eğitimi aldı - Son Dakika
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Sağlık

Bingöl'de 1 yıl içinde 950 öğretmen ve personel Heimlich manevrası eğitimi aldı

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından 1 yılda içinde öğretmen ve personelin olduğu 950 kişiye heimlich manevrası eğitimi verildi. Eğitim merkezindeki uzmanlar, haftanın belirli günlerinde farklı okullarda öğretmen ve personellere eğitim vererek, boğulma vakalarında hayati öneme sahip olan Heimlich manevrasını öğretiyor. İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Cemil Akgün, eğitimlerin sonucunda bir öğretmenin öğrencinin hayatını kurtardığını belirtti. Öğretmenler ise aldıkları eğitimin hayatlarının her alanında faydalı olduğunu vurguladılar.

04.06.2024 09:28
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Bingöl'de 1 yıl içinde 950 öğretmen ve personel Heimlich manevrası eğitimi aldı

BİNGÖL - Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından 1 yılda içinde öğretmen ve personelin olduğu 950 kişiye heimlich manevrası eğitimi verildi.

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan eğitim merkezindeki eğiticiler, okullarda son dönemlerde artan boğulma vakalarında hayati öneme sahip olan Heimlich manevrası için harekete geçti. Haftanın belirli günlerinde farklı okullarda öğretmen ve personellere eğitim veren uzmanlar, ilk yardım eğitiminin yanında Heimlich manevrası eğitimi de veriyor.

"Son 1 yıl içinde 950 kişi bu ilkyardım eğitimlerinden faydalandı"

İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Cemil Akgün, yakın zamanda eğitim verdikleri bir öğretmenin heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardığını hatırlattı. Akgün, "İlkyardım Eğitim Merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir eğitim merkezimiz. Amacımız öğretmenlerimize, personellerimize ilk yardım eğitimi vermek. Özellikle son 1 yıl içinde 950 kişi bu ilkyardım eğitimlerinden faydalandı. Bu eğitimlerin içinde en çok karşımıza çıkan Heimlich manevrası. Heimlich manevrası ilgili genel olarak anlattıklarımız öğretmenler tarafından uygulanıyor ve bunun verimini de almaya başladık. Yakın zamanda Bingöl'de bir öğretmenimiz öğrencimizin hayatını kurtardı bu sayede. Heimlich manevrası solunum yolu tıkanıklığında kişinin boğazına yabancı bir cisim kaçtığında bunu çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Heimlich manevrasının içinde karın basısı olarak bilinir aynı zaman ondan önce de sırta vurma işlemi vardır. Temel amaç, karın basısıyla tıkanan cismin çıkmasını sağlamak" dedi.

"Bu eğitimden üst dereceden faydalandık"

İlk yardım eğitiminin hayatının her alanında gerektiğinin altını çizen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Bünyamin Bürkük, Heimlich manevrasının hayati önem taşıdığını söyledi. Eğitim alan öğretmen Bürkük, "Burada arkadaşlarımızla Heimlich manevrasıyla ilgili bir eğitim aldık ve bu eğitimden üst dereceden faydalandığımızı düşünüyorum. Bu hayatın her alanında lazım olan bir eğitim. Burada veya başka bir yerde karşımıza çıkarsa elimizden geleni yapabileceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra bir vakayla karşılaştığımızda ilkyardımcı olarak müdahaleyi yapabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Eğitim alan diğer bir öğretmen Ayşe Bilmez ise "Özellikle aldığımız bu heimlich manevrası eğitiminin faydasını bir anne olarak göreceğim. Bana kesinlikle faydasının olacağına inanıyorum. Sadece anne olarak değil aslında öğretmen olarak yada toplumun başka bir üyesi olarak herhangi bir yerde karşımıza çıkabilir. Haberlerde de görüyoruz. İnşallah gerek kalmaz ama gerek kalırsa da inşallah faydası olur bana" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bingöl'de 1 yıl içinde 950 öğretmen ve personel Heimlich manevrası eğitimi aldı - Son Dakika

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