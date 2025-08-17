Bingöl\'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 4 kişi, jandarmaya ait helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde meydana geldi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 4 kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaların hızlı şekilde hastaneye ulaştırılması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter bölgeye yönlendirildi. Helikopterle alınan 4 hasta, Bingöl'de hazır bekletilen 4 sedyeli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin uygulandığı belirtildi.