Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı - Son Dakika
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Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı

08.04.2022 10:08

Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadıBİNGÖL Birkaç ay önce vaka artış hızıyla ilk 3 şehir arasında yer alan Bingöl'de, Devlet Hastanesinin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yatan hasta kalmadı.

Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı

BİNGÖL Birkaç ay önce vaka artış hızıyla ilk 3 şehir arasında yer alan Bingöl'de, Devlet Hastanesinin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yatan hasta kalmadı.

Sağlık Bakanlığının 8-14 Ocak tarihleri arasında açıkladığı 100 binde 1410,74 vaka sayısıyla yükselişte olan ilk 3 şehir arasında olan Bingöl'de, vaka sayısı 19-25 Mart tarihi itibariyle 100 binde 32,85'e düştü. Aşılamada 64,8 oranı ile 'Turuncu' kategoride yer alan şehirde, Devlet Hastanesinin korona virüs yoğun bakımında yatan hasta kalmadı. Yoğun bakımda yatan son hastanın da önceki gün normal servise alındığı öğrenilirken, Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi uzman doktor Ramazan Gengörü, rehavete kapılmaması gerektiğini bildirdi. Aşılamanın vakaların azalmasında önemli bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Gengörü, "Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada yoğun bir şekilde görülen korona virüs vakaları son dönemlerde ülkemizde olduğu gibi ilimiz Bingöl'de de azalmış bulunmakta. Biliyorsunuz 2 ay öncesine kadar Bingöl ilk 5'idi Türkiye'de. Son zamanlarda belirgin bir şekilde hastalarımızda azalma var. Özellikle korona virüs polikliniklerine de başvurular azalmış durumda. Hatta yoğun bakım ünitemizde şuan hastamız bulunmamaktadır. Son hastamızı da bir iki gün önce çıkarmış bulunmaktayız. Tabi bunda bazı faktörler etkili oldu. Aşılama çok etkili oldu burada. Toplumsal kurallara uymanın da etkili olduğu söylenebilir. Bir kısım vatandaşlar da bağışıklık kazanmış oldu. Tabi bunlar hepsi bir araya gelince vakalar azalmış oldu Tabi burada fazla rehavete kapılmadan, kuralları da fazla gevşetmeden hayatımıza devam etmeliyiz. İnşallah en kısa zamanda da Covid-19 hastalığını hayatımızdan çıkaracağız" dedi.

Yoğun bakım ünitesinde görevli doktor Nezahat Bagatarhan, vatandaşlara hatırlatma doz aşılarını yapması gerektiğini söyledi. Dr. Bagatarhan, "Yaşadığımız zorlu süreçten sonra son hastamıza da taburcu ettik yoğun bakımdan. Bundaki en büyük sebeplerden biri aşılar. Bundan dolayı fazlasıyla faydasını gördük. Vatandaşlarımız yine de rehavete kapılmasınlar. Son dozlarını da mutlaka olsunlar. Maskelerini de kapalı alanlarda kullansınlar. Bundan sonraki süreçte de yoğun bakım ekibi olarak buradayız. İnşallah yine bugünleri yaşamayız. Ama dikkatle devam edelim" şeklinde konuştu.

Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı
Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı
Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı - Son Dakika


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