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BioNTech'in CEO'su Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika
BBC

BioNTech'in CEO'su Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi

11.12.2021 19:35
BioNTech'in CEO'su Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, sosyal medyada koronavirüs aşısı olmadığı yönündeki iddialara, aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, sosyal medyada koronavirüs aşısı olmadığı yönündeki iddialara, aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

Şahin, gerekli olup olmadığına bakılmaksızın koronavirüsün en son varyantı Omicron'a yönelik bir aşı geliştirmeye başladıklarını da açıkladı.

Eşi Özlem Türeci ile birlikte üç doz Pfizer/BioNTech aşı olduklarını belirten Şahin, sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden paylaştığı fotoğrafta Mahatma Ghandi'nin, "Düşman korkudur, nefret olduğunu düşünürüz ama korkudur" sözlerine de yer verdi.

Şahin, uzun bir süredir arkadaşlarının söylentilerin önüne geçmek için açı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşması için baskıladığını söyleyeyerek, "Şimdiye kadar, kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim" dedi.

Ancak geçtiğimiz hafta yaptığı bir telefon görüşmesiyle fikrini değiştirdiğini belirten Şahin, "Eski bir okul arkadaşımın şu anda yaşam mücadelesi verdiğini öğrenmek beni çok üzdü" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Eşinden, kendisinin ve ailesinin aşısız olduğunu öğrendim. Neden bu kararı aldıklarını sormadım. İnsanların kişisel nedenleri var. Ancak en yaygın neden genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor."

Bu nedenle Şahin, "Korku rasyonel değildir ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır" diye yazdı.

Gerçekler ve rakamlar vasıtasıyla korkuyla savaşmanın kolay olmadığını vurgulayan Şahin, korkuyla bizzat mücadele etmek adına bu yılın başlarında koronavirüs aşısı olurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Öte yandan Şahin, yapılan testler neticesinde mevcut aşının ilave dozunun Omicron varyantı karşısında bağışıklık tepkisini artırdığını da söyledi.

İngiltere'de de bilim insanları, iki doz Covid aşısının, Omicron'a karşı yeterli olmadığı uyarısında bulundu. Yapılan araştırmaya göre, Üçüncü doz aşı ise varyanta karşı yüzde 75'e varan oranda koruma sağlıyor.

BioNTech'in CEO'su Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi
BioNTech'in CEO'su Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi

Koronavirüs, Uğur Şahin, Omicron, CEO, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık BioNTech'in CEO'su Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: BioNTech'in CEO'su Şahin, aşı olmadığı yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi - Son Dakika
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