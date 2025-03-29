Bipolar Bireyler Sağlıklı Hayat Sürdürebilir - Son Dakika
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Sağlık

Bipolar Bireyler Sağlıklı Hayat Sürdürebilir

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Doğru tedavi ve bilgilendirme ile bipolar bireyler sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.

29.03.2025 12:42
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Bipolar bireyler sağlıklı bir hayat sürdürebilir

BURSA - Bipolar bozukluğu olan bireylerin doğru teşhis ve tedaviyle sağlıklı bir hayat sürdürebileceğine dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Güliz Şenormancı, hastalara karşı ayrımcılığı ve damgalamayı azaltmak için hastalık hakkında doğru bilgilendirmenin üzerinde durdu.

Dünya Bipolar Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Güliz Şenormancı, bipolar bozukluğu olan hastalarda depresif ve manik olmak üzere iki ayrı ruh halinin yaşandığını belirtti. Depresif dönemlerin hastalar için oldukça ıstırap verici olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Şenormancı, "Konsantrasyon bozuklukları, iştah değişiklikleri, ilgi ve keyif veren aktivitelerde azalma, hayattan zevk alamama, özellikle ağır vakalarda intihar riskiyle devam edebilen bir dönemdir. Manik dönem ise konuşma miktarında artma, hareketlilik, enerji artışı ve bu enerji artışıyla risk alıcı davranışlarında artarak gittiği bir dönemdir" dedi.

Doğru tanı ve tedavinin önemi üzerinde duran Doç. Dr. Şenormancı, "Doğru bir şekilde tanı konulduğu ve iyi bir şekilde tedavi edildiği sürece hastalık dönemleri geçtikten sonra bu hastalığa hiç sahip olmayan bir bireyle aynı işlevsellik düzeyine dönebilir ve ara dönemlerde gayet sağlıklı bir hayat yaşayabilir. Burada önemli olan hastalığa karşı bilgilendirmeyi arttırarak ayrımcılığı, damgalanmayı ve dışlanmışlığı azaltmaktır" şeklinde konuştu.

Sürdürüm tedavileri ile desteklenmeli

Bipolar bozukluğu olduğu düşünülen herhangi birinin bir psikiyatri uzmanı tarafından mutlaka tanı koyulması gerektiğinin altını çizen Şenormancı, "Tanı konulduktan ve tedavi başladıktan sonra mutlaka ara dönemlerde hastalık atakları olmasa bile sürdürüm tedavisi ile desteklenmesi gerekiyor. Tabi ki psikososyal destekle tedavinin tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.

TRSM'ler önemli rol oynuyor

Psikososyal destek için psikiyatri poliklinikleri dışında bütün Türkiye genelinde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı toplum ruh sağlığı merkezlerinin olduğunu dile getiren Şenormancı, "Özellikle bipolar bozukluk gibi kronik hastalığı bulunan hastaları oldukça destekleyen, tedavi eden merkezlerimiz var. Bunun dışında doğru tedavi başlandığı sürece sürdürüm tedavisi için aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri de hastalarımıza destek olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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