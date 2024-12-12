Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezine Yarım Milyon Arama - Son Dakika
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Sağlık

Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezine Yarım Milyon Arama

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Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024'te 553 bin aramaya yanıt verdi; gereksiz çağrılar dikkat çekti.

12.12.2024 10:46
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Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezi yarım milyon aramaya yanıt verdi

BİTLİS - Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024 yılı boyunca toplam 553 bin 27 aramaya yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığının kararıyla farklı acil durum numaralarının tek bir çatı altında birleştirildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunmaya devam ediyor. 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarını tek bir numarada birleştiren sistem, acil durumlara hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezi, kritik öneme sahip hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, yıl içinde gelen asıllı çağrı sayısı 93 bin 178, gereksiz çağrı sayısı ise 331 bin 169 olarak kaydedildi. Yetkililer, gereksiz çağrıların acil durum hizmetlerinin etkinliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, bu durumun kritik vakalara müdahale süresini uzattığını ifade ettiler. Vatandaşları acil çağrı hatlarını yalnızca gerçek ihtiyaç durumunda kullanmaları konusunda uyaran yetkililer, her bir saniyenin hayat kurtarıcı olabileceğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezine Yarım Milyon Arama - Son Dakika

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