Sağlık

Sağlık Müdürü Ekici: "Bitlis sağlık alanında büyük bir hamle yaşayacak"

BİTLİS - Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, önümüzdeki birkaç yıl içinde hayırsever iş adamlarının da katkılarıyla yapılacak yatırımlar sayesinde Bitlis'in sağlık alanında önemli hamleler gerçekleştireceğini söyledi.

Bitlis'te yapılacak sağlık yatırımları ve sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, kentin sağlık alanında yaşayacağı değişim ve dönüşüme dikkat çekti. Bitlis'in son yıllarda ciddi sağlık yatırımları aldığını ve almaya da devam ettiğini kaydeden Ekici, Bitlis'in tam donanımlı hastaneleriyle bölgeye bir bölge hastanesi gibi sağlık hizmeti sunacağına vurgu yaptı. Bitlis'in son yıllarda ciddi sağlık yatırımları aldığını belirten Ekici, bu yatırımların kentin sağlık hizmetlerinde büyük bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti. Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Eren Holding arasında düzenlenen protokolle sağlık alanında Türkiye'nin bağış olarak yapılan en büyük yatırımlarına imza atıldığını hatırlatan Ekici, yapılan bu bağışla Bitlis'in en az 25 - 30 yıllık sağlık planlamasının gerçekleştiğini vurguladı.

Hayırsever iş insanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen yatırımların önemine değinen Ekici, "Bitlis, sağlık yatırımları açısından önemli bir merkez haline geliyor. Yeni yapılacak hastaneler ve mevcut sağlık altyapısının güçlendirilmesiyle sadece Bitlis'in değil çevre illerin de sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olacağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle Bitlis'te sağlık alanında birçok proje hayata geçirilecek. Bu projeler, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Yeni yapılacak sağlık tesisleri ve mevcut tesislerin modernizasyonuyla birlikte sağlık hizmetlerimizde kalite standartlarını yükselteceğiz. Amacımız, Bitlis'i sağlık hizmetlerinde öncü illerden biri haline getirmektir" dedi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Kamu tasarrufu tedbirlerinin alındığı bir dönemde Bitlis iline yapılacak olan 100 milyon dolarlık yatırımla 300 servis, 58 yoğun bakım, 25 palyatif olmak üzere toplam 383 yataklı hastane yapımına kısa süre içerisinde başlanacak. Bölge şartlarına uygun modern yapı ve mimariye sahip olacak hastane gerektiğinde 517 yatak kapasitesine kadar çıkarılabilecek. Bitlis için sağlık hizmetlerinin daha da ileriye taşınması adına önemli ve büyük bir adımı atmaktan, Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük bağışını almaktan dolayı çok mutluyuz. Bitlis Eren Devlet Hastanesi ve lojman yapımı için Sağlık Bakanlığı ve Eren ailesi arasında protokolün imzalanması bizleri çok mutlu etmiştir. Bitlis'imizin sağlık altyapısını güçlendirecek olan Bitlis Eren Hastanesi 300 servis, 58 yoğun bakım, 25 palyatif olmak üzere toplam 383 yataklı olacaktır. İhtiyaç halinde ise 517 yatak kapasitesine çıkabilecek ve bölge şartlarına uygun modern yapı ve mimariye sahip olacaktır. Bu yapılan bağışla da Bitlis'in en az 25-30 yıllık sağlık planlaması gerçekleşmiştir. Yapılacak hastane 3. basamak eğitim araştırma hastanesi olacak standartlara göre inşa edilecektir. Hastane ile birlikte çalışanları için 10 bin metrekare kapalı alana sahip lojman da beraberinde inşa edilecektir. Özellikle kamu tasarruf tedbirlerinin alındığı bir dönemde bir bağışçı eliyle yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir bağışın yapılması vatandaşın devlete verdiği katkıyı göstermek adına ve diğer varlıklı insanlarımızı da bu dönemde bağışa motive etmek adına büyük bir adım olacaktır. İlimizde buna güzel örnekler olarak 112 istasyonları, diş üniteleri, aile sağlığı merkezleri hayır yolu ile yapılmış, vatandaşımız hayırda yarışır hale gelmiştir. Sağlık hizmetlerindeki kalite ve erişilebilirlik açısından büyük öneme sahip olan bu hastane, şehrimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak, daha geniş kapsamlı hizmet sunacak ve vatandaşlarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca son dönemde ilimizde bakanlığımız tarafından yatırıma alınıp ihale süreçlerinde olan Mutki ve Adilcevaz ilçelerimizdeki devlet hastanelerimiz de ilimiz adına sağlık sistemimizin ileriye taşınması adına güzel örneklerdir. Bitlis'imizin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için atılan bu adımla birlikte hep birlikte daha güzel günler göreceğimize inancımız tamdır."