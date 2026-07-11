Bitlis\'te Kaza: 10 Yaşındaki Çocuk İçin Hava Ambulansı Seferberliği

Bitlis'te meydana gelen araç dışı trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki bir çocuk için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Durumunun ciddiyeti üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ve helikopter ambulansları seferber edilerek çocuğun en kısa sürede tedavi alabileceği hastaneye nakli sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen araç dışı trafik kazasında 10 yaşındaki M.K. ağır yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi. Ameliyata alındıktan sonra yaşanan multitravma nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesine en hızlı şekilde sevk edilmesi gerektiğini belirledi. Dakikaların bile hayati önem taşıdığı anlarda, Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansları devreye sokuldu.

"Gökyüzünde yaşam koridoru"

Karayoluyla ulaşımın zaman alacağı değerlendirilerek acil koduyla Van'da konuşlanan helikopter ambulans Bitlis'e sevk edilirken, diğer yandan da hastayı Ankara'ya götürecek olan ambulans uçak İstanbul'dan havalandı. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, yaralı çocuğu titiz bir çalışmayla helikoptere nakletti. 18.30'da Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapan ambulans uçak, Bitlis'ten gelecek olan hastayı beklemeye başladı. Kısa sürede ambulans helikopterle alana getirilen yaralı çocuk, burada yapılan gerekli çalışmaların ardından M.K. ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmek üzere havalimanından ayrıldı. - VAN