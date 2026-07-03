Biyolojik Yaş Analiz Kiti Geliştiriliyor - Son Dakika
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Biyolojik Yaş Analiz Kiti Geliştiriliyor

Biyolojik Yaş Analiz Kiti Geliştiriliyor
03.07.2026 15:29
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Karabük Üniversitesi, kandaki proteinlerle biyolojik yaşı belirleyen yerli bir test kiti geliştiriyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı B Grubu Ar-Ge Programı (TÜSEB) desteğiyle yürütülen projede, birkaç damla kanla biyolojik yaşı belirlemeye yönelik yerli bir test kiti ve analiz yöntemi geliştiriliyor.

Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde yürütülen proje, hücresel yaşlanmayı analiz ederek yaşa bağlı hastalık risklerinin öngörülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı'nın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜSEB-B kapsamında destekleniyor.

Çalışmada, biyolojik yaşın belirlenmesine yönelik yerli, yenilikçi ve bütüncül bir analiz yöntemi geliştiriliyor. Projeye ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı, biyolojik yaşın belirlenmesine yönelik yeni bir analitik yöntem ve test kiti geliştirdiklerini söyledi.

Daha önce tükürük örnekleri üzerinden yürüttükleri çalışmada tek bir moleküle odaklandıklarını belirten Kayılı, bu projede ise kandaki tüm proteinler ve bu proteinlerde meydana gelen değişimleri inceleyen bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Kayılı, projede biyolojik yaş testi için yeni bir analitik yöntem ve kit geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Daha önce tükürükten bu tarz bir yöntem geliştirmiştik. Burada ise kandaki tüm proteinleri ve bu proteinlerde meydana gelen modifikasyonları inceleyerek yaşla ilişkili değişimleri değerlendireceğiz" dedi.

Kronolojik yaş ile biyolojik yaşın her zaman aynı olmadığını vurgulayan Kayılı, geliştirilen yöntemin hücresel yaşlanma hızını ortaya koymayı hedeflediğini vurgulayarak, "Çok küçük hacimde bir kan numunesiyle analiz yapıyoruz. Bir kişinin biyolojik yaşının kronolojik yaşından ileride mi yoksa geride mi olduğu hakkında fikir sahibi olmasını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Elde edilecek veriler sayesinde bireylerin yaşam tarzlarını düzenleyerek daha sağlıklı yaşlanmalarına ve yaşa bağlı hastalık risklerinin azaltılmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirten Kayılı, analizlerin büyük bölümünün Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomedikal Analiz Laboratuvarlarında yürütüldüğünü söyledi.

Kayılı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ile de iş birliği yaptıklarını belirterek, "İleri analizleri burada gerçekleştirerek çalışmayı başarıyla tamamlamayı ve biyolojik yaş test tanı kitini Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Biyolojik Yaş Analiz Kiti Geliştiriliyor - Son Dakika

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