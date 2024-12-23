Biyonik Kulak İşitme Kaybına Umut Oluyor - Son Dakika
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Sağlık

Biyonik Kulak İşitme Kaybına Umut Oluyor

Biyonik Kulak İşitme Kaybına Umut Oluyor

Doç. Dr. Emre Ocak, koklear implantın işitme kaybı tedavisinde büyük ilerleme sağladığını belirtti.

23.12.2024 10:17
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen koklear implant uygulamasının işitme kaybı yaşayan hastalara umut olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, AA muhabirine, işitme kaybı yaşayan hastalara çeşitli tedaviler uygulandığını ifade etti.

Farklı nedenlere bağlı olarak işitme kayıpları yaşanabildiğini dile getiren Ocak, "İşitme kayıplarıyla ilgili en çok gördüğümüz rahatsızlık iç kulağa bağlı sinirsel bir işitme kaybı yaşanması. Halk arasında kulaklık diye bilinen işitme cihazlarıyla belli bir noktaya kadar bunun tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ancak bazen işitme kaybı o kadar ilerliyor ki artık normal işitme cihazlarıyla kişi duyamaz hale geliyor ve cihazlar işe yaramıyor." dedi.

Ocak, duyma yetisinin ortadan kalktığı işitme kaybı durumlarında hastalara koklear implant uygulaması yapıldığını aktardı.

"Bu gerçekten müthiş bir teknoloji"

Koklear implantın halk arasında "biyonik kulak" olarak adlandırıldığını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"Bu iki parçadan oluşan bir cihaz. İç parçasını ameliyatla hastanın kulağının iç kısmındaki salyangoz dediğimiz tıpta koklea ismini verdiğimiz bölgeye yerleştiriyoruz. Ardından işlem sona erdikten birkaç hafta sonra dış parçayı odyoloji kliniklerinde yerleştirip iç ve dış parça birbiriyle bütünleştikten sonra hasta duymaya başlıyor. Bu gerçekten müthiş bir teknoloji. İnsanın beş duyusu var, kaybedilmiş bir duyunun yapay olarak yerine konulabildiği tek teknoloji olduğunu belirtebilirim."

Ocak, koklear implantın fayda sağlamadığı nadir durumlarda ise işitmenin beyindeki merkezine beyin sapı implantı yerleştirildiğini dile getirdi.

İşitme kaybı yaşayanların zaman geçirmeden uzman doktora başvurması tavsiyesinde de bulunan Ocak, "Hemen hemen her işitme kaybının bir çözümü ve tedavisi vardır. Yeter ki geç kalmayalım. Erken teşhis ve tedavi, yaşam kalitenizi çokça yükseltecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, İşitme Kaybı, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, edirne, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Biyonik Kulak İşitme Kaybına Umut Oluyor - Son Dakika

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