Böbrek nakli, diyalize göre yaşam süresini yaklaşık üç kat artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böbrek nakli, diyalize göre yaşam süresini yaklaşık üç kat artırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Böbrek nakli, diyalize göre yaşam süresini yaklaşık üç kat artırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr., böbrek nakli sonrası ilaç ve kontrollerin aksatılmaması gerektiğini söyledi. Nakil hastalarının yaşam süresinin diyalize göre yaklaşık üç kat daha uzun olduğunu belirten uzman, ilk altı ayın enfeksiyon riski açısından kritik olduğunu vurguladı.

DÜZENLİ ilaç kullanımı, enfeksiyonlardan korunma, sağlıklı beslenme ve kontrollerin aksatılmaması, nakledilen böbreğin uzun yıllar sağlıklı çalışabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Özçelik, "Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği hastaları için yaşam kalitesini ve yaşam süresini önemli ölçüde artıran en etkili tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak başarılı bir böbrek nakli operasyonunun ardından hastaların yaşam boyu dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor. Düzenli ilaç kullanımı, enfeksiyonlardan korunma, sağlıklı beslenme ve kontrollerin aksatılmaması, nakledilen böbreğin uzun yıllar sağlıklı çalışabilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Nakledilen böbreğin ömür boyu reddedilme riski taşıdığını ancak düzenli kontroller ve tedaviye uyum sayesinde bu riskin önemli ölçüde azaltılabildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Organ Nakli Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Özçelik böbrek nakli yapılan hastaların yaşam süresinin diyaliz hastalarına göre yaklaşık üç kat daha uzun olduğuna dikkat çekti.

'İLAÇLAR DÜZENLİ KULLANILMALI'

Böbrek nakli sonrasında hastaların yeni böbreklerini korumak için doktor önerilerine eksiksiz uyması gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Özçelik "Böbrek nakli sonrasında vücudun nakledilen organı reddetmesini önlemek amacıyla bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçların doz ve kullanım saatlerine mutlaka uyulması gerekiyor" diye konuştu. Bazı ilaçların dozunun kandaki ilaç düzeylerine göre ayarlanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Ümit Özçelik kontrol günlerinde hastaların aç karnına ve ilaçlarını almadan hastaneye gelmeleri gerektiğini belirtirken "Ağrı kesici ve antibiyotikler yalnızca hekim önerisiyle kullanılabilir" dedi.

Böbrek nakli yapılan hastaların ömür boyu takip edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özçelik ameliyat sonrası ilk kontrolün taburculuk sonrası ikinci günde yapıldığını söyledi. İlk haftalarda kontrollerin daha sık gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Özçelik, zamanla kontrol aralıklarının açıldığını ancak düzenli takibin hiçbir zaman bırakılmaması gerektiğini belirtti. Gerektiğinde ameliyat sırasında böbrek ile idrar kesesi arasına yerleştirilen Double J stentin ise genellikle üç hafta sonra çıkarıldığını da ekledi.

'İLK 6 AY ENFEKSİYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

Nakil sonrası dönemde bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle enfeksiyon riskinin arttığını belirten Doç. Dr. Özçelik özellikle ilk altı ayın kritik olduğuna dikkat çekti. "Bu dönemde maske kullanılması, kalabalık ortamlardan uzak durulması, el hijyenine özen gösterilmesi ve hasta kişilerle temastan kaçınılması gerekir" diyen Özçelik, toprakla temasın, hayvanlarla yakın ilişkinin ve yoğun tozlu ortamların da enfeksiyon riskini artırabileceğini söyledi. Ayrıca halka açık tuvaletler, hamam, havuz ve saunaların en az bir yıl boyunca kullanılmamasını önerdi.

Nakil sonrasında kullanılan ilaçlara bağlı olarak kilo artışı, tansiyon ve kan şekeri problemlerinin ortaya çıkabileceğini belirten Doç. Dr. Özçelik, bu nedenle az yağlı, az tuzlu ve dengeli beslenmenin önem taşıdığını söyledi. Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin iyi yıkanması, et ürünlerinin ise iyi pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Özçelik, greyfurt ve narın bazı ilaçlarla etkileşime girebildiği için tüketilmemesi gerektiğini ifade etti. Günlük en az 2,5 litre sıvı tüketilmesinin de böbrek sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

'GÜNLÜK HAYATA DÖNÜŞ KADEMELİ OLMALI'

Böbrek nakli sonrasında hastaların büyük bölümünün normal yaşamlarına dönebildiğini belirten Doç. Dr. Özçelik bunun kontrollü şekilde yapılması gerektiğini söyledi. İlk üç ay boyunca ağır yük kaldırılmamasını öneren Özçelik, ilk bir yıl ağır spor ve egzersizlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca ameliyat sonrası ilk bir ay araç kullanılmamasının uygun olduğunu belirtti.

'CİNSEL YAŞAM VE GEBELİK MÜMKÜN'

Başarılı bir iyileşme sürecinin ardından hastaların yaklaşık altı hafta sonra cinsel yaşamlarına dönebileceğini söyleyen Doç. Dr. Özçelik, hastaların eşlerinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyon varlığında gerekli tedavilerin tamamlanmasının önem taşıdığını ifade etti. Gebelik planlayan hastaların ise böbrek nakli sonrasında en az bir yıl beklemesi ve sürecin mutlaka hekim kontrolünde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Canlı vericilerin de ameliyat sonrasında düzenli kontrollere gelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ümit Özçelik, günlük yeterli sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti. Vericilerin yaşam sürelerinin toplum ortalamasıyla aynı olduğunu ve kronik böbrek hastalığı risklerinde belirgin bir artış beklenmediğini ifade eden Özçelik, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesinin hem verici hem de alıcı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: DHA
SağlıkBöbrekYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı’nda ateş açılarak durduruldu İran sahiplendi Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı'nda ateş açılarak durduruldu! İran sahiplendi
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon
Daha 14 yaşında Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Edebiyat öğretmeninin acı sonu Yakınları sinir krizi geçirdi Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Fenerbahçe’de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası Yerine gelecek isim bile belli Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:29
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti Rekoru paramparça etti
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
08:59
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
08:46
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
08:16
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
08:02
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
07:44
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
05:27
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 09:52:59. #7.12#
SON DAKİKA: Böbrek nakli, diyalize göre yaşam süresini yaklaşık üç kat artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement