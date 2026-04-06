Böbrek Sağlığı İçin Protokol İmzalandı
Böbrek Sağlığı İçin Protokol İmzalandı

Böbrek Sağlığı İçin Protokol İmzalandı
06.04.2026 17:12
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Böbrek Vakfı, böbrek sağlığını korumak için iş birliği yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı arasında böbrek sağlığının korunmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Türkiye Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından imzalanan protokole göre, iş birliği kapsamında böbrek hastalıklarına karşı farkındalığın artırılması, erken teşhisin yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyalarıyla da toplumun geniş kesimlerine ulaşılması planlanıyor.

Başkan Gülpınar, protokole ilişkin, toplum sağlığına verilen önemin sadece sözde kalmadığını, uygulamaya geçirilen projelerle de sürekliliğinin sağlandığını ifade etti.

Timur Erk ise beslenme alışkanlığına dikkat edilmesini önererek, tuz tüketiminin azaltılmasının böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

