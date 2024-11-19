Böbrek Tümörlerinde Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Böbrek Tümörlerinde Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip

Böbrek Tümörlerinde Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, böbrek tümörlerinin erken teşhisinin tedavi süreçlerinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Risk faktörlerinin kontrolü ve modern cerrahi yöntemlerle hastaların hızlı bir şekilde iyileştiği vurgulandı.

19.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÖBREK tümörlerinin ürolojik kanserler arasında üçüncü sırada yer aldığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, erken teşhisin tedavi sürecindeki kritik önemini anlattı. Dr. Ersöz, sigara, obezite ve hipertansiyon gibi risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Böbrek tümörlerinin genellikle başka sağlık sorunları için yapılan tetkikler sırasında tespit edildiğini belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, "Hastaların yüzde 60'ında böbrek tümörleri rastlantısal olarak erken evrede saptanıyor. Bu da hastaların böbrek tümöründen kurtulmasında büyük bir avantaj sağlıyor" dedi. Modern cerrahi yöntemlerle, böbrek tümörlerinin büyük çoğunluğunun böbrek dokusunu koruyarak çıkarılabildiğini ifade eden Dr. Ersöz, tedavi sürecinde minimal invaziv cerrahinin hastalara sunduğu konfor ve hızlı iyileşme avantajlarından bahsetti.

RİSK FAKTÖRLERİ VE BELİRTİLER

Dr. Ersöz, böbrek kanserinin başlıca nedenleri arasında sigara, obezite ve hipertansiyonun yer aldığını söyledi. "Böbrek kanseri tanısı alan hastaların yüzde 50'si sigara içicisidir. Vücut kitle indeksinin 35'in üzerinde olması ve yüksek tansiyon da diğer önemli risk faktörleridir" diyen Dr. Ersöz, fiziksel aktivitenin artırılması ve sigaranın bırakılmasının hastalığın önlenmesinde önemli olduğunu belirtti. Hastalığın erken evrelerinde genellikle belirgin bir şikayet olmadığını ifade ederek, "İleri evrede ise karında ele gelen kitle, idrarda kanama veya yan ağrısıyla kendini gösterebilir" dedi.

TEŞHİS VE TEDAVİ SÜRECİ

Böbrek kanserleri için düzenli tarama yapılmadığını belirten Dr. Ersöz, "Tanı genellikle başka sebeplerle yapılan ultrason veya tomografi tetkikleri sırasında konuyor. Görüntüleme yöntemleri, böbrek tümörlerinin tespitinde kritik bir rol oynuyor. Erken evrede yakalanan tümörlerin cerrahi başarı oranı çok daha yüksektir" dedi. Tedavi yöntemleri arasında laparoskopik ve robotik cerrahinin öne çıktığını dile getiren Dr. Ersöz, bu yöntemlerin küçük kesilerle yapılması sayesinde hastaların ameliyat sonrası daha kısa sürede iyileştiğini aktardı.

'BÖBREK KORUYUCU CERRAHİ TEDAVİ UYGULUYORUZ'

Erken evrede yakalanan böbrek tümörlerinde genellikle böbrek dokusunu koruyarak müdahale edilebildiğini söyleyen Dr. Ersöz, "10 santimetreye kadar olan tümörlerde, böbreğin işlevini koruyacak şekilde cerrahi tedavi uyguluyoruz. Ancak kalan böbrek dokusunun işlevsel olmadığı durumlarda ise hastalıklı böbreği alıyoruz. Bu sayede hastaların büyük çoğunluğunun hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Böbrek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Böbrek Tümörlerinde Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
14:28 İlker Ayrık, RTÜK’ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı İlker Ayrık, RTÜK'ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
14:21 Fatih Terim, “Icardi mi, Osimhen mi“ sorusuna bakın ne yanıt verdi Fatih Terim, "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi
14:19 8 milyon araç için zorunlu Akaryakıtta yeni dönem başladı 8 milyon araç için zorunlu! Akaryakıtta yeni dönem başladı
14:12 Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket
14:07 Üvey Baba’nın Semiha’sı İBB’de çalışıyor Son halini görmeniz lazım Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 10:21:46. #1.13#
SON DAKİKA: Böbrek Tümörlerinde Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.