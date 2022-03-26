Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği yönetimi kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devlet hastanesinin yeni binasının hizmete açılmasının ardından, mevcut binasında ise kalp merkezi, geriatri ve onkoloji kliniği olarak hizmet verilmesi için Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneğince çalışma başlatıldı.

Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği yönetimi, görüş alış verişinde bulunmak ve konunun kamuoyuyla paylaşılması için kahvaltılı toplantı düzenledi.

Bodrum Öğretmenevindeki toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Hüseyin Aygün, yaptığı konuşmada, devlet hastanesi yeni yerinde hizmet vermeye başlayınca, eski binasının ise kalp merkezi, onkoloji ve geriatri alanında cerrahi müdahalenin de yapıldığı bir merkez olması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Derneğin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cantürk Çakalağaoğlu ise, ilçedeki nüfusun artışının yaz aylarında daha fazla olduğunu söyledi.

Ani gelişen bazı durumlarda büyük merkezlere ulaşmada zaman kaybını işaret eden Çakalağaoğlu, "Yaşın ilerlemesiyle sağlık sorunları başlıyor. Ani ölümün en sık sebebi kalptir. Koroner kalp hastalığıdır. " dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de, hastane yeni binasında hizmet vermeye başlayınca, mevcut binasının sağlık alanında değerlendirilmesi için girişimleri olduğunu söyledi.

Demir, binanın fiziki durumunun değerlendirilerek kalp, geriatri ve onkoloji alanında kullanılması konusunda Sağlık Bakanlığına görüşlerini bildirdiklerini kaydetti.