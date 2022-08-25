3. Sağlık Turizmi Fuarı Saraybosna'da kapılarını açıyor - Son Dakika
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3. Sağlık Turizmi Fuarı Saraybosna'da kapılarını açıyor

25.08.2022 09:44
3. Sağlık Turizmi Fuarı Saraybosna'da kapılarını açıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Sağlık Turizmi Fuarı yarın ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Sağlık Turizmi Fuarı yarın ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuarda, en yeni sağlık teknolojileri ve tedavi yöntemleri ziyaretçilerin bilgisine sunulacak.

Fuarın organizatörlerinden Go Fair Türkiye temsilcisi Sercan Çalto, AA muhabirine fuar hakkında bilgi verdi.

Çalto, bu yıl 26-27 Ağustos'ta Hotel Holiday'de gerçekleştirilecek fuarı Türkiye'den Go Fair ve ALZ Grup olarak iki firma iş birliğinde düzenlediklerini kaydetti.

Geçen yıl Bosna Hersek'te 2'ncisi düzenlenen fuardan sonra Azerbaycan'da da bir fuar organize ettiklerini hatırlatan Çalto, " Bakü'de çok verimli bir etkinlik yaptık. Sonrasında Hollanda'da yoğun katılımlı bir fuar gerçekleştirdik." dedi.

Sağlık Turizmi Fuarı 2023'te Almanya'da

Ocak 2023'te Almanya'nın başkenti Berlin'de de Sağlık Turizmi Fuarı düzenleneceğini belirten Çalto, "Bu fuarlara, sağlık turizmi firmalarından ve hastanelerden oldukça talep var. Bu fuarların sayısı çok değil, bizim de misyonumuz bu sayıyı artırmak." yorumunu yaptı.

Halkın fuara ücretsiz girebileceğini söyleyen Çalto, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli konumda olduğuna işaret ederek, "Bu seneki beklentimiz de oldukça yüksek. Sağlık alanında Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki iş birliğini güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Çalto, fuarı ziyaret edenlerin uzman doktorlarla bir araya gelebileceğine de vurgu yaptı ve katılımcıların Türkiye'deki hastanelerin hizmetlerine ilişkin geniş bilgi alabileceklerini söyledi.???????

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Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 3. Sağlık Turizmi Fuarı Saraybosna'da kapılarını açıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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