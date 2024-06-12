Boyabat'ta trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Boyabat'ta trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki hekim, hizmet aracı şoförü ve bir vatandaş hayatını kaybetti. Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu, sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve bu tür trajik olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri göreve davet etti.

12.06.2024 13:15
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki hekim, hizmet aracı şoförü ve bir vatandaş hayatını kaybetti. Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu, konuya ilişkin, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının hak ettiği koşullara kavuşmasının bir zorunluluk olduğunu, bu tür trajik olayların bir daha yaşanmaması adına sorumluların gerekli adımları atmasını talep ettiklerini kaydetti.

Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, geçici görevlendirme ile Boyabat ilçesine gitmekte olan iki meslektaşımız ve araç şoförü hayatlarını kaybetmiş, bir meslektaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bu acı olayda, resmi görevli aracın sürücüsü E.Ç. ile aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar, ayrıca kazaya karışan diğer otomobilde bulunan R.T. olay yerinde yaşamlarını yitirmiştir. Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Beyza Nur Çetin ve diğer otomobilin sürücüsü yaralanarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Dr. Beyza Nur Çetin ağır yaralanmış olup acil ameliyata alınmıştır, halen yoğun bakımda tedavi görmektedir ve ilerleyen günlerde tekrar ameliyat edilecektir.

"Kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabır, yaralı meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olay vesilesiyle, Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli gerekçelerle yoğunlaştırılan geçici görevlendirme uygulaması yerine planlı ve kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kadrolu hekim istihdam edilmesini, zaruri hallerde yapılacak geçici görevlendirmelerin kamu yararına ve hizmet amacına, hukuka uygun olması gerektiğini, geçici görevlendirme sırasında ulaşım da dahil pek çok bileşeni kapsayan güvenli çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini ve güvenli çalışma hakkının kamu otoritesinin sorumluluğunda olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve bu tür trajik olayların bir daha yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı'nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni derhal göreve davet ediyoruz.

"Sağlık personelinin güvenliğini sağlamak üzere tüm geçici görevlendirmelerin risk analizlerinin yapılmasını, uygun ulaşım araçlarının ve güvenlik önlemlerinin temin edilmesini talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için mevcut mevzuatın gözden geçirilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının hak ettiği koşullara kavuşması bir zorunluluktur. Kaybettiğimiz değerli meslektaşlarımızın ve araç şoförünün acısı yüreğimizde derin bir yara açmıştır.

"Hekim Birliği Sendikası olarak sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarına sahip olması için gerekli önlemlerin alınması ve bu tür trajik olayların bir daha yaşanmaması adına sorumluların gerekli adımları atmasını talep ediyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Boyabat'ta trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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