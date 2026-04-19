BŞEÜ'nden Önemli Akademik Başarı
BŞEÜ'nden Önemli Akademik Başarı

19.04.2026 14:57
Doç. Dr. Aysun Acun, BMC Medical Education dergisinde önemli bir çalışma yayımladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Acun, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan BMC Medical Education dergisinde yer alarak önemli bir akademik başarıya imza attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Acun'un 'The effect of collaborative learning approach on nursing students' knowledge and skill learning for enteral nutrition: a randomized controlled study' başlıklı çalışması günyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan BMC Medical Education dergisinde yayımlanan yer aldı. Gerçekleştirilen çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin enteral beslenmeye yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde iş birliğine dayalı öğrenme yönteminin etkisi incelenmiştir.

Kritik bir öneme sahip

Enteral beslenme, ağız yoluyla beslenemeyen hastaların mideye yerleştirilen bir tüp aracılığıyla beslenmesini ifade etmekte olup, özellikle hasta bakım süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda çalışmada, geleceğin bakım vericileri olan hemşirelerin söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerinin belirli standartlar doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenmiştir. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
