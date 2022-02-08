Profesör Özkaya uyardı: "Vatandaşın aşı tereddüdü yoğun bakımları doldurdu" - Son Dakika

Profesör Özkaya uyardı: "Vatandaşın aşı tereddüdü yoğun bakımları doldurdu"

2 aydır yoğun bakımda yatan aşısız hastanın pişmanlığı

SAMSUN - Son günlerde 'omicron' varyantlı vakalar ciddi derecede artış gösterirken Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya," Elimizdeki ilaçlar hastalığın tedavisini azaltmaya yönelik ama hala tedavi edici değildir. Hala ölümü azaltan tedavi yoktur. Bu hastalıkta ölümü engelleyen tek şey mevcut aşılardır. Aşı olunmazsa bu kış ciddi anlamda zor geçecek. Ciddi anlamda vaka sayısı var. Ciddi anlamda yoğun bakımlar dolmaya başladı. Hastalara yer bulamayacağız. Bu ise önümüzdeki günlerde yasaklar demektir" dedi.

Türkiye'de günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı. Omicron varyantına yakalanan aşısız vatandaşlar hastanelerin yolunu tutmaya başladı. Şu ana kadar 15 binin üzerinde korona hastası tedavi etmiş Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise insanların aşı öncesi dönem gibi yaşamaya başladığını söyledi.

"Aşı olmayan ve aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızın bu kadar fazla olduğunu bilmiyorduk"

Vakaların daha çok artacağını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, " Maalesef vatandaşlarımız aşı öncesi dönemdeki gibi davranıyor. Vatandaşlarımız aşı yokmuş gibi davranmaya başladı. Biz omicron yakalananların çok hafif geçirdiğini biliyoruz ama sadece ve sadece aşılarını tamamlayanlar ile aşı olanlarda hafif geçiyor. Şu an mevcut aşılar omicron varyantının akciğere inmesini önlüyor" diye konuştu.

"Vaka sayıları artıkça yoğun bakımlar ve servisler hastalarla dolmaya başladı"

İnsanların hala aşı konusunda tereddüt ettiğine dikkat çeken Özkaya, " Aşının yan etkilerinden korkanlar var. Çoğu insan hastalanmadığı için aşı olmayı tercih etmiyor. Şunu unutmayın; 1 ay içinde tüm dünyaya yayılan virüs 2 yıl içinde ülkemizde hemen hemen herkesi etkileyecek. Herkeste şuan virüs yükü var. Virüs yükü artıkça hastalanıyoruz. Virüs akciğerlerimize iniyor. Şu an elimizde tek etkili faktör aşıdır. Şu anda hastalarımız son günlerde yoğun bakımlarımızın dolmasıyla hasta ve hasta yakınlarda bir tedavi telaşı var. Hasta yakınları ellerinde ilaç isimleriyle 'hocam şu ilaç iyi gelmiş' diye Türkiye'de bütün doktorlara soruyor ve sorguluyorlar. Hala etkili bir tedavisi yok. Elimizdeki ilaçlar hastalığın tedavisini azaltmaya yönelik ama hala tedavi edici değildir. Hala ölümü azaltan tedavi yoktur. Bu hastalıkta ölümü engelleyen tek şey mevcut aşılardır. Aşı olunmazsa bu kış ciddi anlamda zor geçecek. Ciddi anlamda vaka sayısı var. Ciddi anlamda yoğun bakımlar dolmaya başladı. Hastalara yer bulamayacağız. Bu ise önümüzdeki günlerde yasaklar demektir" şeklinde konuştu.

"Geldiğinde hiç akciğeri kalmamıştı"

Aşının yan etkilerinden korkarak aşı tereddüdü yaşayan 48 yaşındaki Şule Karabulut'un akciğerlerini inceleyen Özkaya," Hastalanmadığı için 2 sene şanslıymış. Bu dalgada hastalandığı için ciddi akciğer tutulumu ile geldi. Neredeyse hemen hemen hiç akciğeri kalmamıştı. Yoğun bakımda solunum desteği ile takip ettik bu hastayı. 48 yaşında genç hastayı az kalsın kaybediyorduk. Yoğun bakımda günlerce yatmak zorunda kaldı. Genç olduğu için ve erken müdahale ettiğimiz için akciğeri düzeldi. Taburcu olacak" ifadelerini kullandı.

"Aşı olmadım, korktum"

Şule Karabulut ise "Buraya geldiğimde çok kötüydüm. Nefes dahi alamıyordum. Şevket hocama geldim. Ondan Allah razı olsun beni bu duruma getirdi. En ufak nefes alacak halim yoktu. Aşı olmadım korktum. Şu anda durumun çok iyidir. Hiç korkmayın. Herkes aşısını olsun. Bu duruma gelmeyin. Hocam benim için çok mücadele etti" açıklamasında bulundu.