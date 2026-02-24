Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı - Son Dakika
Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı
24.02.2026 20:48  Güncelleme: 20:55
Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı
Haber Videosu

Bulaşık makinesi tabletini hazneye yerleştirmek isterken ürünün yüzünde patlamasıyla hayatının şokunu yaşayan Begüm Akyol, görme kaybı riskiyle karşı karşıya kaldı. Korneası hasar gören ve damarları yanan genç kadının sosyal medyada paylaştığı o anlar, benzer kazaları yaşayan yüzlerce kişiyi de harekete geçirdi. ''Bunu yaşayana kadar bilmiyordum'' diyen Akyol, her evde bulunan bu kimyasal ürünlerin nasıl bir 'saatli bombaya' dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

Ev kadınlarınıngünde en az bir kere kullandığı bulaşık makinesi tabletleri, bazen geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Begüm Akyol isimli bir kadın, bulaşık makinesini çalıştırırken tabletin gözüne patlaması sonucu yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı.

"KÖR OLACAĞIM DİYE SÜREKLİ AĞLADIM"

Olay, Cuma gecesi saat 00.30 sularında meydana geldi. Begüm Akyol, tableti makineye yerleştirmeye çalışırken ürünün aniden patlayarak gözüne temas ettiğini belirtti.Akyol yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Daha önce böyle bir şey yaşamadığım için hiç kimsenin başına gelebileceğini düşünmemiştim. Önce görme kaybı, ardından gözümde sürekli batma ve yanma hissi başladı. Acilde yıkama yapıldı ve damla damlatıldı ancak sabaha kadar duramadım. Canım o kadar çok yanıyordu ki kör olacağım için çok üzülüyordum ve sürekli ağlıyordum."

KORNEAYA ZARAR VERDİ, DAMARLARI YAKTI

Doktor muayenesi sonucunda, tabletin içindeki kimyasal maddelerin korneaya zarar verdiği ve gözdeki tüm damarları yaktığı tespit edildi.

Sosyal medyanın gücünü kullanarak insanları bu gizli tehlikeye karşı uyarmak isteyen Akyol, aslında bu durumun sanıldığından çok daha yaygın olduğunu ve pek çok kişinin benzer kazalar geçirdiğini fark ettiğini dile getirdi.

Son Dakika Sağlık Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı - Son Dakika

Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı
