Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti - Son Dakika
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Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti

15.11.2022 17:33

Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti Bulgar turistler geldikleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.

Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti

TEKİRDAĞ - Bulgar turistler geldikleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ'a çeviren Bulgar turistler, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ'dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu. Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgar turistler, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti - Son Dakika
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