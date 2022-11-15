Edirne 'den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ'a çeviren Bulgar turistler, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ'dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu. Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgar turistler, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti - Son Dakika

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