Burdur'dan Antalya'ya sevk edilen 23 hastadan 3'ü entübe - Son Dakika
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Sağlık

Burdur'dan Antalya'ya sevk edilen 23 hastadan 3'ü entübe

Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi alan 23 hastanın durumu hakkında açıklama yaptı. Hastaların genel durumunun iyi olduğunu belirten Ekingen, 3 hastanın entübe olduğunu ve diğer hastaların diyalizlerine devam ettiğini söyledi.

27.05.2024 17:17
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Burdur'dan Antalya'ya sevk edilen 23 hastadan 3'ü entübe

Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen:

"Hastalarımızın genel durumu iyi, diyalizlerine devam ediyorlar"

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi almasının ardından rahatsızlanan 23 hasta hakkında açıklamada bulundu. Ekingen, "23 hastamız var. Hastalarımızın genel durumu iyi, diyalizlerini oluyor. Akdeniz Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bulunan 3 hastamız entübe" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen, İl Sağlık Müdürlüğünde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlanan 31 hasta hakkında konuşan Ekingen, hastaların 23'ünün Antalya'da bulunduğunu aktardı.

Ekingen, şu ifadelere yer verdi:

"23 hastamız var. Gün içerisinde, bir gün sonra sevk edilen hastalar oldu. Burdur, Bucak'tan hastalar oldu. 14'ü şehir hastanesi, 6'sı eğitim araştırma hastanesi, 2'si Kepez Devlet Hastanesi, 1 hasta Akdeniz Üniversitesi'nde. Hastalarımızın genel durumu iyi, diyalizlerini oluyor. Takipleri devam ediyor. Şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Akdeniz Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bulunan 3 hastamız entübe. 14 entübe hasta ile başlayan süreçte hastalarımız iyileşiyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Burdur'dan Antalya'ya sevk edilen 23 hastadan 3'ü entübe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'dan Antalya'ya sevk edilen 23 hastadan 3'ü entübe - Son Dakika
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