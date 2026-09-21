Bursa'da 10. Diyabet Şenliği'nde tip 1 diyabetli çocuklar yalnız olmadıklarını gördü - Son Dakika
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Bursa'da 10. Diyabet Şenliği'nde tip 1 diyabetli çocuklar yalnız olmadıklarını gördü

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Bursa\'da 10. Diyabet Şenliği\'nde tip 1 diyabetli çocuklar yalnız olmadıklarını gördü
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Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneğince düzenlenen 10. Diyabet Şenliği, Büyükşehir Belediye Bandosu konseriyle başladı. Şenlikte tip 1 diyabetle yaşam, çocukların ve ailelerin güçlükleri ele alındı; Başkan Yadigar Aydın, diyabetin hayallerden büyük olmadığını söyledi.

Bursa'da diyabetli çocuklar, gençler ve aileleri, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Diyabet Şenliği'nde bir araya geldi.

Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneğince düzenlenen etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu'nun konseriyle başladı.

Tip 1 diyabetle yaşam, çocukların ve ailelerin karşılaştığı güçlükler ile hastalığa ilişkin farkındalığın ele alındığı etkinlikte, uzmanlar ve aileler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, programda yaptığı konuşmada, şenliğin tip 1 diyabet farkındalığı konusunda güçlü bir birliktelik oluşturduğunu söyledi.

Tip 1 diyabetle yaşayan çocuk ve gençlerin mücadelesine dikkati çeken Aydın, "Diyabet hayallerinizden büyük değil. Bu mücadelede hepimiz bir arada olduğumuz ve birbirimize güç verdiğimiz sürece, hayallerimizi gerçekleştirmemiz için hiçbir engel kalmayacaktır." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Endokrin Uzmanı ve Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren de tip 1 diyabetin insülin eksikliğine bağlı bir hastalık olduğunu ifade etti.

Eren, şenliğin amaçlarından birinin diyabetli çocuklara yalnız olmadıklarını göstermek olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların diyabetle yaşayanların büyük bir aile olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Tip 1 ve tip 2 diyabetin birbirinden farklı olduğunu aktaran Eren, tip 1 diyabetin çoğunlukla çocukluk çağında görüldüğünü kaydetti.

Eren, tip 1 diyabetin çocukların günlük yaşamını etkileyebildiğini belirterek, hastalığın doğru takip ve eğitimle yönetilebildiğini ifade etti.

Çocukların ve ailelerin sürekli dikkatli olması gerektiğini belirten Eren, "İyi bir eğitimle, iyi bir kan şekeri ölçümüyle, doğru insülin dozu ayarıyla kesinlikle diğer çocuklarla eşit oluyor." ifadesini kullandı.

Şenliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba adına Kevser Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA
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