Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı

Geniş Video İzle

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 yaşındaki erkek çocuğun kulağından 2 adet kurtçuk çıkarıldı. Çocuğun dış kulak yolunda kanama ve şiddetli ağrı şikayeti üzerine hastaneye başvuruldu. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı tarafından yapılan muayene sonucunda kulağında canlı kurtçuklar tespit edildi ve tedavi uygulandı. Çocuk sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

29.04.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 yaşındaki erkek çocuğun kulağından 2 adet kurtçuk çıkarıldı.

Dış kulak yolunda kanama ve şiddetli ağrı şikayeti ile ailesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen çocuk hastanede görevli Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan tarafından muayene edildi. Endoskop yöntemi ile kulağı incelenen çocuğun dış kulak yolunda iki adet canlı kurtçuk tespit edildi. Hızlıca tedaviye alınan çocuk, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Yürütülen tedavi ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, "13 yaşında hastamız ailesiyle birlikte dış kulak yolundan kanlı akıntı şikayetiyle başvurdu. Aile de evde dışarı doğru çıkan kurtçukları görmüştü. Biz de muayenesinde dış kulak yolunda hareket eden iki adet kurtçuk tespit ettik ve endoskop yardımı ile kurtçukları canlı bir şekilde dışarı aldık. Daha sonra incelenmesi adına mikrobiyoloji bölümü ile temasa geçerek gönderdik" dedi.

Dış kulak yolunda kurtçuk bulunmasının oldukça nadir görülen bir durum olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İnan, "Özellikle bu gibi hareketli, canlı kurtçukları görmek nadir olarak gördüğümüz bir durum. Hasta şu an normal tedavisini almakta. herhangi bir enfeksiyon görülmesin diye kulak damlaları, antibiyotik verildi. Takip edilmekte şu an herhangi bir sıkıntısı yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN ile Ödeme Yapan Esnafların Hesapları İnceleniyor IBAN ile Ödeme Yapan Esnafların Hesapları İnceleniyor
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:09:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement