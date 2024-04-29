Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı

Bursa\'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından doktora götürülen 13 yaşındaki erkek çocuğun dış kulak yolunda kanama ve şiddetli ağrı şikayetiyle başvurduğu hastanede, 2 canlı kurtçuk tespit edildi. Kurtçuklar, tedavi sonrasında başarılı bir şekilde çıkarıldı ve çocuk sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

29.04.2024 15:07
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Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından doktora götürülen erkek çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 yaşındaki çocuk, dış kulak yolunda kanama ve şiddetli ağrı şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dış kulak yolunda 2 canlı kurtçuk tespit edilen ve tedavisi yapılan çocuk, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Tedaviyi gerçekleştiren Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, hastanın dış kulak yolunda kanlı akıntı olduğu için kendilerine başvurduğunu belirtti.

Ailenin de evde kulaktan dışarı doğru çıkan kurtçukları gördüğünü aktaran İnan, "Biz de muayenesinde dış kulak yolunda hareket eden 2 kurtçuk tespit ettik ve endoskop yardımı ile kurtçukları canlı şekilde dışarı aldık. Daha sonra incelenmesi adına mikrobiyoloji bölümü ile temasa geçerek oraya gönderdik." bilgisini verdi.

Dış kulak yolunda kurtçuk bulunmasının oldukça nadir olduğunu ifade eden İnan, "Özellikle bu gibi hareketli, canlı kurtçukları görmek nadir rastladığımız bir durum. Hasta şu an normal tedavisini almakta. Herhangi bir enfeksiyon görülmesin diye kulak damlaları, antibiyotik verildi. Takip edilmekte, şu an herhangi bir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı - Son Dakika

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