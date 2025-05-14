Bursa'da Canlı Böbrek Nakli İzleme Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da Canlı Böbrek Nakli İzleme Etkinliği

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Yerli ve yabancı doktorlar Bursa'da canlı böbrek nakli ameliyatını izleyerek bilgi alışverişi yaptı.

14.05.2025 09:35
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Yerli ve yabancı doktorlar böbrek naklini canlı izledi

Afrikalı doktorlar Bursa'ya 'canlı böbrek nakli' izlemeye geldiler!

BURSA - Bursa'da organ nakli ile ilgili toplantıya katılan yerli ve yabancı doktorlar, böbrek nakli ameliyatını canlı olarak izledi.

Bursa'da doktorlar organ nakli ile ilgili bilimsel bir toplantıda bir araya geldi. Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda, böbrek nakli cerrahisindeki yeni gelişmeler ve naklin önemi konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. '5. Bursa Acıbadem Organ Nakli' toplantısına Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen doktorlar yerini aldı. Ameliyatların hastaya ve hekime sağladığı avantajlar üzerine bilgilerin verildiği toplantıya katılan hekimler, ameliyathanede üç boyutlu laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen nakil operasyonunu canlı olarak izleme imkanı buldu.

Yabancı doktorlar canlı böbrek nakli ameliyatını izlediler

Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, "2016 yılından itibaren Acıbadem Bursa Hastanesi olarak böbrek nakli toplantıları yapıyoruz. Bu toplantıların en büyük özelliği toplantı sırasında canlı cerrahi yapılıyor olması. Ameliyat görüntüleri canlı olarak salona aktarılıyor. Bu esnada da izleyici hekimlerin soruları cevaplanıyor. Bugün yaklaşık 100 kişiye yakın davetlimiz var. Ayrıca bu yıl yurt dışından gelen doktor arkadaşlarımız var. Türkmenistan, Fildişi Sahilleri, Nijerya, Gabon, Burkina Faso, Azerbaycan'dan gelen 15 arkadaşımız bugün bize katıldı ve bilgi alışverişi yapma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Yabancı doktorların katılımından ülkemiz ve Bursa adına kıvanç duyduk"

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, "Bursa, organ nakli bağışında önde gelen illerimizden biri. Bağışın çok olması, daha çok sayıda nakil ameliyatının olması anlamına geliyor. Bu da nakil ekibinin tecrübesini ve başarısını artırıyor. Biz, 2016 yılından bu yana Acıbadem Bursa Hastanesi'nde böbrek nakli yapıyoruz. Çok sayıda ameliyat yaptık ve birçok hastanın hayata tutunmasına katkı sağladık. Bu yüksek deneyimi organ nakli yapan meslektaşlarımıza aktarmaya da çok önem veriyoruz. Bilgilendiriyoruz, toplantılar düzenleyerek yüz yüze aktarıyoruz. Aynı zamanda onların da izleyebileceği canlı nakil cerrahisi yaparak anlık olarak neler yapıldığını gösteriyoruz ve sorularını yanıtlıyoruz. Bu yıl yine Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından doktorlar geldi bu toplantımıza. Yabancı doktorların katılımından ülkemiz ve Bursa adına kıvanç duyduk. Onlar, deneyimlerimizden yararlanmak üzere geldiler. Türk tıbbının böbrek nakli konusunda elde ettiği başarının da bir göstergesi oldu" dedi.

"Böbrek sağlığı hakkında bilgi veriyoruz"

'5. Bursa Acıbadem Organ Nakli' toplantısı nedeniyle açıklama yapan Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden Nefroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Çelik ise, "15 yıldır böbrek nakli yapan bir ekibiz. Böbrek sağlığı çok önemli. Son dönem böbrek yetmezliği yaşamı tehdit eden bir hastalık. Hastalığın oluşmaması için kişilerin dikkat etmesi gerekenler var. Ancak oluştuktan sonra da nakil seçeneği, hastayı hayata bağlıyor. O nedenle bağış oranının artması, organ nakli sırasında bekleyen çok sayıda hastanın hayatını kurtarıyor. Bir yandan bağış oranının artması için halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz bir yandan da nakil ameliyatlarının başarısını artırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Bu toplantılar da, yeni uzmanların yetişmesi, daha çok bilgi sahibi olması açısından çok değerli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da Canlı Böbrek Nakli İzleme Etkinliği - Son Dakika

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