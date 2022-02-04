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Bursa'da uzmanlar kanserle mücadeleyi konuştu - Son Dakika

Bursa'da uzmanlar kanserle mücadeleyi konuştu

04.02.2022 15:24
Bursa'da uzmanlar kanserle mücadeleyi konuştu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, önleyici tedbirler, erken tanı ve tarama programları ile özellikle kalın bağırsak, meme, akciğer ve serviks kanseri oranlarındaki azalmanın dikkat çekici olduğunu bildirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, önleyici tedbirler, erken tanı ve tarama programları ile özellikle kalın bağırsak, meme, akciğer ve serviks kanseri oranlarındaki azalmanın dikkat çekici olduğunu bildirdi.

Evrensel, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneğinin (Onkoday) "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Onkodaypark'ta düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını seyrinde kanserin erken tanısı ile ilgili gecikmeler olsa da bu hastalıkla mücadelenin dünya ölçeğinde sürdüğünü belirtti.

Kanserin kalp damar hastalıklarından sonra en çok ölüme yol açan rahatsızlık olduğunu vurgulayan Evrensel şunları kaydetti:

"Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon hastaya kanser tanısı konulmakta, 10 milyon kişi, bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise her yıl 225 bin kişiye kanser tanısı konulmaktadır. Bu durum, hastalığın ne kadar önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Önleyici tedbirler, erken tanı ve tarama programları ile özellikle kalın bağırsak, meme, akciğer ve serviks kanseri oranlarındaki azalma dikkat çekicidir."

Evrensel, tüm dünyada kabul edilen korunma önerileri olarak sigara ve alkol tüketiminin bırakılması, dengeli beslenilmesi, aşırı kiloların verilmesi, düzenli egzersiz yapılması, öğle saatlerinde güneşlenmekten kaçınılması, yaş ve genetik duruma göre tarama tetkiklerinin düzenli yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu.

" Türkiye'de son 5-6 yılda erken tanı oranı yüzde 15-20 arttı"

BUÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğinden emekli Prof. Dr. Lütfi Özkan ise Batı Avrupa'da ve Türkiye'de kanserin istatistiksel olarak benzer seyrettiğini kaydetti.

Özkan, "Amerika'daki kampanyalarla 'fast food' tarzı beslenmeden uzaklaştıkça kalın bağırsak kanserinde yüzde 25, sigara kullanımı düştükçe akciğer kanserinde yüzde 10 azalma tespit edildi. Türkiye'de son 5-6 yılda taramalar sonucu erken tanı oranı yüzde 15-20 arttı." ifadesini kullandı.

Onkoday Başkanı Füsun Önen de derneğin hastalara ve hasta yakınlarına rehberlik eden, erken tanı konusunda farkındalık çalışmaları yürüten, bilimsel çalışmalara katkıda bulunan faaliyetlerini gönüllüleri ile yılmadan sürdürdüğünü aktardı.

Bursa'da uzmanlar kanserle mücadeleyi konuştu
Bursa'da uzmanlar kanserle mücadeleyi konuştu

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Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Uludağ, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursa'da uzmanlar kanserle mücadeleyi konuştu - Son Dakika


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