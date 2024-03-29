Ameliyattan sonra burun düşer mi? sorusuna cevap veren Doç. Dr. Tuğçe Şimşek, "Burun düşmesi olayı toplumda farklı algılanıyor. Bizim gerçekten burun düşmesi dediğimiz olay hekimler arasında çok ciddi bir olaydır. Burunda bir enfeksiyon gelişir, kıkırdak erimesi meydana gelir, bir çökme meydana gelir. Doku kayıpları olur. Kıkırdak desteği tam yapılmazsa burun ucunda yine düşme meydana gelir. Hastalarımızın genelde kast ettiği şey, ameliyat sonrası burnun dik olup zaman içerisinde düşmesi. Hekim olarak biz onu ön görüyoruz. Tip bölgesinde 1-2 ml yükseklik azalması meydana geliyor ama bu burun düşmesi değildir." dedi.
Son Dakika › Sağlık › Burun estetiği ameliyatı sonrası burunda düşme olur mu? KBB Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Şimşek anlattı - Son Dakika
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan toksikoloji laboratuvarı, suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandığı yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderiliyor. Ayrıca, uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine el konuluyor ve para cezası uygulanıyor.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanma sürecini kolaylaştırmak için 227 sağlık personeli, 74 araç ve 235 sağlık personeli görevlendirdi. Hastalar, ambulanslar ve hasta nakil araçlarıyla oy verecekleri merkezlere transfer edilecek ve oy kullanma sürecinde sağlık personeli refakat edecek.
Saç Tedavileri, Saç Ekimi ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Faruk Yavuz, saç dökülme nedenini bulmadan yapılan tedavilerin etkisiz olduğunu belirtti. Kişiye özel tedavi yöntemleri uyguladıklarını söyleyen Dr. Yavuz, hastaların donör alanına göre seans sayılarının değiştiğini ifade etti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş'ın koordinasyonunda Dr. Murat Emre Akkaş tarafından hükümet konağında görev yapan kamu personeline acil ilk yardım eğitimi verildi. Eğitime daire amirleri ve diğer kamu kurumlarında çalışan personel de katıldı.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Eskişehir'de kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi. Programda gölge oyunları, Türk Sanat Müziği konseri ve çocuk oyunları yer aldı. LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı, vakfın 25 yıllık başarı öyküsüne vurgu yaparak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada 127 bin 295 adet kaçak ilaç buldu. Bir şüpheli tutuklandı.
Japonya'da hızla yayılan ölümcül tehlikeli bakteriyel enfeksiyon salgınına karşı uyarıda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu hastalığın ardından kalıcı kalp kapak sorunları, kalıcı romatizmalar, böbrek hasarları olabilir, toksik şok sendromuna ilerleyebilir" dedi. Salgının Türkiye'ye de sıçrayabilecek bir pandemi oluşturacak tehdide sahip olmadığını belirten Özlü, "Bu bir bakteri; tedavisi var. Yani penisilin grubu antibiyotiklerle bunu kolaylıkla tedavi edebiliyoruz" dedi.
Aydın Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2018-2023 Uyuşturucu Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yapılan faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, kurumların 2022-2023 yıllarında gerçekleştirdikleri faaliyetler sunuldu ve kurul üyelerinin görüşleri alındı.
Efeler İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, kan bağışı oranlarının azalmasına dikkat çekmek ve toplumu kan bağışına yönlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Efeler Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu. Kampanya, Kızılay ile ortak bir şekilde devam ediyor ve tüm vatandaşlar bağış yapmaya davet ediliyor. Müftü Yorulmaz, Kızılay ekibine, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
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