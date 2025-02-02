Burun Estetiği İlgisi Artıyor: Doğallık ve Fonksiyon Ön Planda - Son Dakika
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Sağlık

Burun Estetiği İlgisi Artıyor: Doğallık ve Fonksiyon Ön Planda

Burun Estetiği İlgisi Artıyor: Doğallık ve Fonksiyon Ön Planda

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Op. Dr. Barkın Yavuz, burun estetiği operasyonlarının planlama sürecini ve iyileşme aşamalarını anlattı. Modern tekniklerin kullanımı ile doğallığın önemine vurgu yaparak, hastaların beklentilerinin dikkate alındığını belirtti.

02.02.2025 09:28  Güncelleme: 09:29
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BURUN estetiği operasyonlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Barkın Yavuz, burun estetiği ameliyatlarının planlama sürecinden iyileşme aşamalarına kadar pek çok detayı paylaştı. Modern tekniklerle yapılan operasyonlarda doğallığın ön planda olduğunu vurgulayan Dr. Yavuz, "Burnun yüzle uyumlu ve doğal görünmesi artık en temel beklenti" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Barkın Yavuz, doğallığın ve burun fonksiyonlarının korunmasının ön planda tutulduğunu vurguladı. Dr. Yavuz, özellikle gençler arasında popüler olan burun estetiğinin, artık ileri yaş grupları tarafından da sıkça talep edildiğini ifade etti. Teknolojideki gelişmeler sayesinde hastaların hem ameliyat sırasında hem de sonrasında daha rahat bir süreç geçirdiğini belirten Yavuz, kişiye özel planlanan operasyonların başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi.

'HASTA BEKLENTİLERİ DİKKATE ALINIYOR'

Burun estetiğine olan talebin giderek arttığını belirten Dr. Barkın Yavuz, süreci şu şekilde anlattı:

"Hastalarımız muayeneye geldiklerinde öncelikle şikayetlerini ve taleplerini detaylı bir şekilde dinliyoruz. Daha sonra, endoskopik yöntemlerle burun içindeki eğrilikleri kontrol edip, burnun dış görüntüsündeki kusurları değerlendiriyoruz. Tüm bu aşamalardan sonra hastamızla birlikte bir ameliyat planı çiziyoruz. Eskisi gibi büyük tamponlar yerine artık silikon tamponlar kullanıyoruz. Bu tamponlar, nefes almayı sağlayan özel bir tasarıma sahip. Böylece tampon kullanımına dair korkular neredeyse tamamen ortadan kalktı."

'İYİLEŞME SÜRECİ BİR HAFTA GİBİ KISA BİR SÜREYİ KAPSIYOR'

Burun ameliyatlarında kullanılan modern cihazların hastalara sağladığı avantajlardan da bahseden Dr. Yavuz, "Ultrasonik ses dalgaları kullanılarak burnu, heykeltıraşın bir taş üzerinde çalışması gibi hassas bir şekilde şekillendirebiliyoruz. Bu teknoloji, ameliyat sonrası morluk ve şişliklerin hızla azalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca hastalarımızın ağrısı minimal düzeyde oluyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci bir hafta gibi kısa bir süreyi kapsıyor. Tamponlar 7-8 günde çıkarılıyor ve hastalar normal hayatlarına dönüyor" diye konuştu.

'DOĞAL BURUNLAR ÖN PLANDA'

Estetik trendler hakkında bilgi veren Dr. Yavuz, "Eskiden burun estetiğinde çok kalkık ve estetik olduğu belli olan burunlar revaçtaydı. Şimdi ise daha doğal, yüzle uyumlu burunlar yapmayı hedefliyoruz. Hastaların yüz hatlarına uygun olmayan, çok küçük burunlar yapılması, ameliyat sonrası mutsuzluklara yol açabilir. Burada cerrahın, hastayı doğru yönlendirmesi çok önemli. Burun estetiğinde kullanılan doğru teknikler, ameliyatlı burunların uzun yıllar dayanıklı olmasını sağlıyor. Doğru tekniklerle yapılan bir burun, ameliyat olmamış bir burundan daha güçlüdür. Ancak ameliyat sırasında burun desteğini azaltan uygulamalardan kaçınılmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güzellik, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Burun Estetiği İlgisi Artıyor: Doğallık ve Fonksiyon Ön Planda - Son Dakika

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