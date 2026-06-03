Çakmak Gazı Patlaması Uyarısı - Son Dakika
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Çakmak Gazı Patlaması Uyarısı

Çakmak Gazı Patlaması Uyarısı
03.06.2026 13:39
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Yeşilay Muğla İl Başkanı, çakmak gazı patlamalarını münferit değil, toplumsal bir uyarı olarak değerlendirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde son üç ay içerisinde çakmak gazından kaynaklandığı belirtilen ikinci patlamanın yaşanmasının ardından açıklama yapan Yeşilay Muğla İl Başkanı Şenol Şengür, yaşananların münferit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu durum toplum olarak hepimize verilmiş ciddi bir uyarıdır" dedi.

Menteşe ilçesinde son üç ay içinde aynı nedenle meydana gelen ikinci patlamada toplam 10 gencin yaralanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Şengür, yaralanan gençlere acil şifalar diledi.

Yaşanan olayın ailelerde büyük üzüntü ve endişe oluşturduğunu belirten Şengür, çakmak gazına kolay erişimin gençler açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Şengür, "Bu olayı ikinci kez yaşıyoruz. Artık bunu birkaç gencimizin yaptığı bireysel bir hata olarak değerlendiremeyiz. Bu durum, toplum olarak hepimize verilmiş ciddi bir uyarıdır" diyen Şengür, bağımlılık ve riskli davranışlarla mücadelede tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

"Gençliğini kaybeden toplumlar geleceğini kaybeder"

Gençlerin toplumun en önemli değeri olduğunu vurgulayan Şengür, ailelerin çocuklarıyla güçlü iletişim kurmasının önemine işaret etti. Çocukların yalnızca maddi ihtiyaçlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini belirten Şengür, gençliğini kaybeden toplumların geleceğini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Eğitimcilere ve yerel yönetimlere çağrı

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını ifade eden Şengür, eğitimcilerin öğrencilerin sorunlarını fark ederek onlara rehberlik eden önemli aktörler olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimlere de çağrıda bulunan Şengür, gençlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebileceği spor alanları, kültür merkezleri ve sosyal yaşam alanlarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

"Çalışmanın, bilimin ve sporun temsilcisi olun"

Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Şengür, gençlerin bağımlılığın değil, çalışmanın, üretmenin, sporun, bilimin ve güzel ahlakın temsilcisi olmasını istediklerini söyledi.

Gençlere de seslenen Şengür, "Sizler bu ülkenin geleceği ve en büyük umudusunuz. Hiçbir bağımlılığın hayallerinizi ve potansiyelinizi elinizden almasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Şengür, "Ailemizle, okulumuzla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve devletimizle el ele vermeliyiz. Çünkü gençliğini koruyan milletler geleceğini de korur" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Menteşe, Sağlık, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çakmak Gazı Patlaması Uyarısı - Son Dakika

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