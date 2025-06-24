Çanakkale\'de Bakım Merkezine Ziyaret

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özge Sargın ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Çoban, ildeki kurumsal bakım hizmeti sunan yataklı devlet kurumlarına yönelik ziyaretler kapsamında Çanakkale Özel Bakım Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde ikamet edenlerin tıbbi ihtiyaçları yerinde değerlendirildi. Kurum yetkilileriyle yapılan görüşmede, müdürlükten iletilen talepler alındı.

Ayrıca 80 yaş ve üzeri bireyler ile yatağa bağımlı hastaların kamu sağlık tesislerine başvuru yapmadan gıda, ilaç ve bez gibi sağlık raporlarının Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) üzerinden düzenlenebileceği aktarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkez ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerdeki benzer kurumlara yönelik bilgilendirme ziyaretlerinin süreceği bildirildi.

Öte yandan, merkezden hizmet alan bir vatandaş, kendi yaptığı Atatürk portresini İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk'e takdim etti.