Çanakkale'de hastaneye kazandırılan 128 kesitli BT cihazı hizmete girdi - Son Dakika
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Çanakkale'de hastaneye kazandırılan 128 kesitli BT cihazı hizmete girdi

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Çanakkale\'de hastaneye kazandırılan 128 kesitli BT cihazı hizmete girdi
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, 128 kesitli yeni nesil BT cihazını hizmete aldı. Yüksek çözünürlüklü görüntü ve hızlı çekim kapasitesi sunan cihaz, tetkiklerin daha etkin yürütülmesine ve tanı değerlendirmelerine katkı sağlayacak.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 128 kesitli yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı hizmet vermeye başladı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve teknolojik altyapısını geliştirmek amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda hastaneye kazandırılan 128 kesitli yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı hizmet vermeye başladı. İleri görüntüleme teknolojisiyle donatılan cihaz; yüksek çözünürlüklü görüntüleme, hızlı çekim kapasitesi ve gelişmiş görüntü işleme özellikleri sayesinde tanı süreçlerine önemli katkı sağlayacak. Özellikle kısa sürede ayrıntılı görüntü elde edilmesine imkan tanıyan sistem, hastaların tetkik süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ve hekimlerin teşhise dair değerlendirmelerine destek olacak.

Sağlık hizmetlerinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, hastaneye kazandırılan yeni cihazla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak. Hastanemize kazandırdığımız yeni nesil tomografi cihazı, tanı ve tedavi süreçlerimizin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Teknolojik altyapımızı sürekli geliştirerek hastalarımızın ihtiyaçlarına daha etkin şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz. Bu yatırımın hastanemize ve Çanakkale halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Mehmet Akif ErsoyDevlet HastanesiÇanakkaleTeknolojiSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de hastaneye kazandırılan 128 kesitli BT cihazı hizmete girdi - Son Dakika
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