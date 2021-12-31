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Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu toplantısında tedbirlere dikkat çekildi - Son Dakika

Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu toplantısında tedbirlere dikkat çekildi

31.12.2021 11:28
Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu toplantısında tedbirlere dikkat çekildi

Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı düzenlendi.

Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı düzenlendi.

Deniz Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Ömer Karakaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, kurul üyesi kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, aşılama faaliyetleri ve denetim süreçlerinin değerlendirildiği toplantıda, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk tarafından salgınla mücadelede son durum ve çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Ayrıca, Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus, Çanakkale'deki vaka sayılarının artışı nedeniyle alınabilecek tedbirler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Vali İlhami Aktaş, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, son zamanlarda toplumsal hareketliliğin çok arttığını ve özellikle kapalı alanlarda tedbirlere pek önem verilmediğini söyledi.

Salgının henüz kontrol alıntına alınmadığını ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımız salgının bitmediğini unutmasınlar. Özellikle yılbaşında artan sosyal hareketlilikte salgını kontrol altına almak için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Koronavirüse karşı en önemli silahımız aşı. Tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozu aşılarını aksatmadan yaptırmalılar." ifadesini kullandı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak

Öte yandan, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele konusunda alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile restoran, kafe, otel, tiyatro, sinema, konser salonları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde ve tüm toplu etkinliklerin yapıldığı alanlarda Kovid-19 pandemisi virüsünün yayılım hızının düşürülmesi amacıyla maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması hususunda kurum kuruluş yetkililerince gerekli tedbirlerin alınmasına ve vatandaşlarca azami hassasiyet göstermelerine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürürlükte olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda alınması gereken tüm tedbirlerin uygulanmasına ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimlerin Çanakkale Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekipleri tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesine karar verildi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, basın yayın organlarıyla ve mutat ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine, Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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İlhami Aktaş, Koronavirüs, Çanakkale, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu toplantısında tedbirlere dikkat çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu toplantısında tedbirlere dikkat çekildi - Son Dakika
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