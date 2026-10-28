Çanakkale'de meme kanseri etkinliğinde erken tanı ve psikolojik destek vurgulandı - Son Dakika
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Çanakkale'de meme kanseri etkinliğinde erken tanı ve psikolojik destek vurgulandı

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Çanakkale\'de meme kanseri etkinliğinde erken tanı ve psikolojik destek vurgulandı
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte erken tanının önemi ve psikolojik desteğin rolü anlatıldı. Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, hastaların bu süreçte yalnız olmadığını söyledi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme ve eğitim etkinliği düzenlendi. Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Yusuf Karaca, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erkan Can, sağlık çalışanları ve hastanede hizmet alan hastaların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemi ve hastalık sürecinde psikolojik desteğin rolü ele alındı.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Onkoloji Uzmanı Dr. Tugay Avcı, meme kanseri ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirmede bulunarak düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerken, Psikiyatri Uzmanı Dr. Alp Akça ise hastalık sürecinde psikolojik desteğin önemine değinerek yalnız değilsiniz mesajı verdi.

Hastalık sürecinde dayanışmanın ve psikolojik desteğin önemini dile getiren Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, "Sizler bizim için değerlisiniz ve bu süreçte yalnız değilsiniz. Erken tanı ve doğru tedavi kadar, moral ve manevi destek de büyük önem taşıyor. Amacımız, hem farkındalığı artırmak hem de bu süreçte mücadele eden hastalarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek" ifadelerini kullandı.

Pembe rengin hakim olduğu etkinlikte, meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla katılımcılarla birlikte pasta kesildi ve günün anısına küçük hediyeler takdim edildi.

Meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak, toplumsal farkındalığı artırmak ve hastalıkla mücadele eden bireylere destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcıların bir araya gelmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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